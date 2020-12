Aplikacja będzie podpowiadać, kiedy pociąg ma przyspieszyć. "Ekojazda" w SKM

Szybka Kolej Miejska rozpocznie od Nowego Roku pilotażowy program wspierania "ekojazdy". Aplikacja podpowie kierującemu pociągiem, kiedy przyspieszyć czy zahamować. Ma to pozwolić między innymi w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla w czasie jazdy.

"Samoucząca się sztuczna inteligencja"

"Zakłada on wyposażenie tabletów, z których korzystają maszyniści w aplikację podpowiadającą kierującemu pojazdem, kiedy przyspieszyć i z jaką mocą, jak długo jechać z wykorzystaniem uzyskanej prędkości, kiedy rozpocząć hamowanie. Wymaga to m.in. uwzględniania profilowania tras i wytycznych związanych z rozkładem jazdy. Będzie to nowatorskie rozwiązanie z wykorzystaniem mechanizmów samouczącej się sztucznej inteligencji" - poinformowała w komunikacie rzeczniczka SKM.