Zużywają mało energii, nie męczą oczu, nie wyświetlają reklam. Warszawa testuje e-papierowe rozkłady

- Każdy z nich składa się z dwóch części - na pierwszej jest rozkład jazdy linii tramwajowych z godziną i minutą odjazdu kolejnego pojazdu. Przypomina zwykłą wydrukowaną kartkę jaką widzimy od lat na przystankach. Na drugiej części jest dynamiczna informacja - za ile minut rzeczywiście przyjedzie kolejny tramwaj i w jakiej kolejności - wyjaśnił rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz. - Ta informacja jest odświeżana co kilkanaście sekund - dodał.

Jak działa elektroniczny rozkład?

Rozkłady jazdy wykorzystujące e-papier mogą być zmieniane centralnie, są podłączone do sieci. Nie trzeba odwiedzać przystanków, naklejać i wymieniać wcześniej wydrukowanych kartek, co zajmuje czas i angażuje wielu pracowników. Druga część tablicy, gdzie wyświetlają się kolejne odjazdy tramwajów w czasie rzeczywistym, jest zasilana danymi z GPS.

Tylko informacja, żadnych reklam

Technologia e-papieru, w odróżnieniu od zwykłych monitorów, zużywa bardzo mało energii. Baterie pozwalają na pracę bez zasilania nawet przez siedem dni. Ponieważ nie świecą, nie męczą wzroku. W nowych rozkładach nie ma też żadnych reklam, są one czystą informacją. - I to jest kolejna zaleta, gdy jesteśmy bezustannie zalewani niepotrzebnymi treściami - zaznaczył rzecznik.

Tramwajarze przez kilka miesięcy będą sprawdzać, jak działają same wyświetlacze. Będą też weryfikowali wraz z Zarządem Transportu Miejskiego, co zmienia rezygnacja z tradycyjnych rozkładów, jak to wpływa na finanse i sposób pracy pracowników.