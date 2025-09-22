Kasowniki wyłączone, bramki otwarte. Dziś komunikacja miejska jest darmowa

Trzaskowski: zmieniamy komunikację miejską na bardziej przyjazną dla środowiska Źródło: UM Warszawa

"W poniedziałek 22.09.2025 r. w związku z przypadającym 'Europejskim Dniem Bez Samochodu' na podstawie Uchwały Rady Miasta st. Warszawy (...) korzystanie: ze wszystkich pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego z parkingów P+R jest bezpłatne" - przekazał w komunikacie Zarząd Transportu Miejskiego.

Kasowniki wyłączone, bramki otwarte

- Tego dnia - od godziny 0:00 do 23:59 - pojedziemy za darmo autobusami, tramwajami, metrem i pociągami SKM. Kasowniki będą wyłączone, automaty biletowe w pojazdach nie będą sprzedawały biletów papierowych, ale zakup biletów długookresowych kodowanych na kartach miejskich będzie możliwy. Otwarte zostaną też bramki metra - zapowiedziała Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego, cytowana w komunikacie ratusza.

"Korzystając z okazji, jaką jest bezpłatna komunikacja publiczna w Dniu bez Samochodu, warto pomyśleć o zmianie nawyków komunikacyjnych. Siatka połączeń Warszawskiego Transportu Publicznego jest gęsta, można też uniknąć korków w porannym i popołudniowym szczycie" - zachęca ZTM.

Bezpłatne przejazdy pociągami KM i WKD

"Na przypadający w tym czasie 22 września 2025 r. (poniedziałek) Europejski Dzień bez Samochodu wprowadzamy pozataryfową ofertę specjalną Dzień bez Samochodu w KM. W tym dniu Podróżni będą mogli nieodpłatnie korzystać z przejazdów pociągami KM, autobusami KM na odcinku Modlin – Lotnisko Modlin oraz autobusami zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA), organizowanej przez Spółkę" - zapowiedziały Koleje Mazowieckie.

W pociągach oraz autobusach komunikacji zastępczej uruchamianych na linii WKD w ramach oferty specjalnej "Dzień bez samochodu w WKD" uprawnienie do bezpłatnych przejazdów obowiązuje na przejazdy wszystkimi pociągami i autobusami, niezależnie od relacji i czasu podróży - bez konieczności posiadania jakiegokolwiek dokumentu stwierdzającego prawo do odbycia podróży.

Komunikacja miejska w liczbach

Zdaniem urzędników warto pamiętać, że korzystanie z komunikacji miejskiej to nie tylko dbanie o środowisko, ale też oszczędzanie pieniędzy. 30-dniowy Bilet Warszawiaka kosztuje tylko 98 złotych, a uczniowie podstawówek i seniorzy podróżują bezpłatnie. W czasie jazdy można poczytać książkę czy posłuchać radia, muzyki czy audiobooka.

Stołeczna komunikacja dociera wszędzie w Warszawie i w wiele miejsc poza stolicą. Logo Warszawskiego Transportu Publicznego znajduje się na ponad 1500 autobusów, ok. 400 składach tramwajowych, 62 pociągach metra oraz 20 pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej.

W stolicy jest ponad 300 linii autobusowych, 24 tramwajowe, 7 SKM i 2 linie metra. Długość wszystkich linii w Warszawie to ponad 3,5 tysiąca kilometra, a poza stolicą – ponad 1,5 tysiąca kilometra.

W Polsce Dzień bez Samochodu obchodzony jest od 2004 roku.