Awaria trakcji na Dworcu Zachodnim

Karol Jerzy Nowakowski, czyli raper Pjus, zmarł w wieku 39 lat. W rozmowie z TVN24 wspominali go koledzy z wytwórni Alkopoligamia. - Był ikoną walki i tego, że się nie poddawał. On wjeżdżał do szpitala jak do warsztatu. Chciał po prostu szybko wyzdrowieć i wracać do swoich planów. Nie zamartwiał się sobą, reagował jak rycerz na wszystkie odniesione rany i to było piękne - mówił Ten Typ Mes. Z kolei Łukasz Stasiak przyznał, że "nie znał drugiego takiego wojownika".