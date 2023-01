Uszkodzili urządzenia sterowania ruchem na stacji Warszawa Zachodnia. Naprawa trwała niemal dobę

Zakończyły się prace naprawcze na stacji Warszawa Zachodnia. W piątek po południu wykonawca remontu dworca uszkodził urządzeń sterowania ruchem. Przywracanie ich do sprawności trwało ponad 20 godzin. Spowodowało to olbrzymie utrudnienia na warszawskim węźle kolejowym. - Sytuacja będzie stabilizować się do wieczora - poinformował Karol Jakubowski, rzecznik PKP PLK.

- Służby techniczne zakończyły naprawę uszkodzonych wczoraj podczas prac inwestycyjnych kabli na stacji Warszawa Zachodnia. Przywracana jest rozkładowa jazda pociągów. Służby dyżurne prowadzą składy w taki sposób aby minimalizować powstałe zmiany w komunikacji. Sytuacja będzie stabilizować się do wieczora - poinformował w sobotę chwilę przed godziną 14 Karol Jakubowski, rzecznik PKP PLK.

Z powodu awarii niektóre pociągi zostały odwołane lub złapały opóźnienia. W piątek przez prawie godzinę z dworca Warszawa Zachodnia nie wyjechał w kierunku zachodnim żaden pociąg podmiejski. Pasażerowie utknęli w składach na dłuższy czas.

Awarię spowodował pojazd wykonawcy remontu

- Około godziny 16 doszło do uszkodzenia przez pojazd wykonawcy remontu (Budimex - red.) dworca urządzeń sterowania ruchem na stacji Warszawa Zachodnia w kierunku zachodnim. Po około 50 minutach przywrócono ruch pociągów, ale nie jest to ruch rozkładowy - zaznaczył w piątek Jakubowski. Do uszkodzenia doszło w rejonie głowicy rozjazdowej po zachodniej stronie stacji.

Dodał, że na miejscu pracowały zespoły techniczne PKP oraz wykonawcy. - Deklarują, że w sobotę sytuacja będzie już unormowana - podkreślił.

W sobotę rano rzecznik PKP PLK przekazał nam, że prace naprawcze wciąż trwają. Początkowo nie było pewne, o jakiej porze mogą się zakończyć. Około południa rzecznik zapowiedział, że do wieczora służby techniczne zakończą prace. - Usterka, między innymi kabli, wymaga precyzyjnych połączeń. Specjaliści pracują non stop od wczoraj, by jak najszybciej przywrócić rozkładową jazdę pociągów, szczególnie po torach podmiejskich - zapewnił Jakubowski.

Jak dodał, nadal obowiązują zmiany w komunikacji. - Dane o zmianach w kursowaniu pociągów są na bieżąco aktualizowane i przekazywane na stacjach oraz przystankach, a także na portalu pasażera - wskazał.

Utrudnienia w kursowaniu pociągów podmiejskich

O utrudnieniach informował w piątek także Zarząd Transportu Miejskiego. Przestrzegał, że mogą wystąpić opóźnienia, odwołania, skrócenia relacji pociągów SKM linii S1 i S2 oraz pociągów KM kursujących na odcinkach Warszawa Zachodnia – Zalesie Górne / Warszawa Lotnisko Chopina / Pruszków / Płochocin.

"Od godz. 16.10 wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej w 1 i 2 strefie biletowej" - informował wcześniej w komunikacie ZTM.

To nie pierwszy raz, kiedy modernizacja Dworca Zachodniego spowodowała nieprzewidziane utrudnienia. W maju ubiegłego roku podczas prac na stacji doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej. W sobotni poranek została ona zerwana przez dźwig wykonawcy. Naprawa trwała do północy. Sytuacja wymusiła sporo zmian w organizacji ruchu na warszawskim węźle kolejowym.

