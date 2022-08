Po tragicznym wypadku sprawdzili zabezpieczenia w 616 tramwajach

Czteroletni chłopiec został pociągnięty przez tramwaj wzdłuż torowiska . Wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie przytrzasnęły go drzwi, gdy wysiadał z babcią z ostatniego wagonu . Tragiczny wypadek wydarzył się w piątek około godziny 11.40 na linii 18, przy przystanku Batalionu "Platerówek". Uczestniczył w nim tramwaj starego typu - Konstal 105 - jadący w kierunku pętli Żerań FSO. Dziecka nie udało się uratować.

Tramwaje Warszawskie informowały wcześniej, że w trakcie czynności policji i prokuratury na miejscu wypadku systemy zapobiegające przytrzaśnięciu pasażera w drzwiach i ruszeniu składu z otwartymi drzwiami zadziałały poprawnie. - Po sprawdzeniu stanu technicznego mechanizmów bezpieczeństwa, które nie budziły wątpliwości, wagon nie został przez obecnego na miejscu prokuratora zatrzymany do dalszych analiz i został zwolniony do zajezdni - poinformował naszą redakcję Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Wyjaśnił też, że zwyczajowo pogłębione przeglądy techniczne tramwajów typu 105N są prowadzone, gdy dany skład przejedzie pięć tysięcy kilometrów. - W naszym przypadku wypadają one co cztery lub pięć tygodni i wynika to z instrukcji producenta. Działanie podstawowych urządzeń w tramwaju jest sprawdzane codziennie przy każdej zmianie motorniczego - zapewnił Dutkiewicz.

Drzwi nie zamkną się, jeśli przeszkoda ma 4 centymetry szerokości

Napęd odpowiedzialny za otwieranie i zamykanie drzwi tramwajowych zapewniany jest przez silnik elektryczny połączony z przekładnią kątową. Każde drzwi w składach starszego typu są wyposażone w mechanizm rewersu. Działa on tak, że gdy między skrzydłami pojawia się opór spowodowany przeszkodą, automatycznie są one cofane. Tramwajarze mają dwa sposoby kontrolowania, czy jest on sprawny. Pierwszy to sprawdzanie samych mechanizmów, a drugi - weryfikacja poprawności działania układu elektronicznego. - Mechanizmy zapobiegające przytrzaśnięciu pasażera drzwiami działają zgodnie z normami wynikającymi z rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury. Drzwi tramwaju nie mogą się zamknąć na przedmiocie o szerokości 4 centymetrów - zaznacza Dutkiewicz.