Jest pozwolenie na budowę stacji metra Lazurowa

Wojewoda przychylił się do wniosku ratusza

Nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, wojewoda przychylił się do wniosku stołecznego ratusza, który argumentował ten wniosek tym, że "przedmiotowa inwestycja, uważana za największą inwestycję samorządową w Polsce, jest zadaniem wpisanym w 'Strategię Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku' stanowi jeden z głównych celów operacyjnych ww. strategii". "Przedsięwzięcie jest niezbędne do poprawy jakości zintegrowanego systemu komunikacji publicznej m.st. Warszawy, które przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców Warszawy, zmniejszenia ruchu samochodowego i hałasu, co przyczyni się również do poprawy jakości środowiska" - dodał.