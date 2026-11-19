Komunikacja Druga linia metra będzie przedłużona z Bródna na Marymont Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Tłum chętnych, by obejrzeć nową stację metra Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Rafał Trzaskowski/youtube.com

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Przedłużenie drugiej linii metra zapowiedział w czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Nowy odcinek drugiej linii metra ma prowadzić z Bródna wzdłuż Trasy Toruńskiej przez Żerań, pod Wisłą na Marymont.

Druga linia metra będzie przedłużona z Bródna na Marymont Źródło zdjęcia: Rafał Trzaskowski/youtube.com

- Bródno i Targówek dostaną szybkie połączenie z Żoliborzem i Bielanami, bez objazdu przez centrum - podkreślił Trzaskowski w mediach społecznościowych.

Jak zaznaczył Trzaskowski, na stacji Toruńska metro spotka się z koleją, z pociągami z Legionowa, Nowego Dworu i Modlina. - Kto codziennie dojeżdża do Warszawy z północy, przesiądzie się do metra zamiast stać w korku na Trasie Toruńskiej - dodał.

Opisał także zmiany jakie po przedłużeniu drugiej linii metra przejdzie Marymont. - Stanie się węzłem trzech linii metra: pierwszej, drugiej i czwartej. Jedna przesiadka i cała Warszawa w zasięgu ręki - podkreślił.

Marymont stanie się węzłem przesiadkowym Źródło zdjęcia: Rafał Trzaskowski/youtube.com

Prezydent Warszawy przekazał, że wydłużenie drugiej linii jest w planach rozwoju metra od dawna. - Teraz przechodzi z planów do działania. Pieniądze na pierwszy etap, czyli prace przedprojektowe, chcemy wkrótce wpisać do planu finansowego miasta - dodał.

Zaznaczył, że to inwestycja na lata. - Metro buduje się długo a o pieniądze na nie Warszawa będzie musiała zabiegać także w Unii i rządzie, i ja to od lat robię, ale każde metro zaczyna się właśnie od takiej decyzji. Bemowo też tak zaczynało. Druga linia będzie więc rosła z obu końców, bo na drugim końcu, za Karolinem , decyzja już zapadła: trzy stacje w stronę Ursusa. Trwa wybór firmy, która zrobi pierwsze prace projektowe, a pieniądze na to zabezpieczyła rada miasta - powiedział.

Bemowski odcinek zakończony

Na początku przyszłego roku pasażerowie skorzystają z trzech nowych stacji drugiej linii metra na Bemowie. Teraz trwają tam odbiory techniczne. Nowy odcinek został już odebrany przez strażaków. Musi go skontrolować jeszcze Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który wydaje pozwolenie na użytkowanie nowego odcinka metra. W odbiorach technicznych biorą również udział służby Metra Warszawskiego.

Do użytku pasażerów zostaną oddane wkrótce trzy stacje: Lazurowa - w rejonie skrzyżowania ulic Górczewskiej i Lazurowej; Chrzanów - przy skrzyżowaniu ulic Rayskiego i Szeligowskiej i Karolin (wraz z torami odstawczymi) - w okolicach skrzyżowania ulic Połczyńskiej i Sochaczewskiej. Za stacją Karolin powstaną podziemne tory dojazdowe do budowanej Stacji Techniczno-Postojowej Mory.