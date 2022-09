Coraz częściej wybieramy rowery. Na moście Świętokrzyskim to jedna czwarta wszystkich pojazdów

19 procent - o tyle miał wzrosnąć ruch rowerowy na ulicach Warszawy. Drogowcy szykują szczegółowy raport, ale nam udało się dotrzeć do tej najistotniejszej informacji.

Rosnące ceny paliw skłaniają Polaków do szukania alternatyw dla samochodów. Jedni wybierają komunikację miejską. Ta jednak w wielu większych miastach boryka się z problemami, czy to przez cięcia w rozkładach wywołane brakami kadrowymi i cenami źródeł energii, czy też rzez coraz wyższe ceny biletów (w Warszawie póki co jeszcze nie wzrosły), które zniechęcają potencjalnych pasażerów,