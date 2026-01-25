Darmowa komunikacja miejska dla wolontariuszy WOŚP

WOŚP 2026 w TVN24. Zaprasza Jurek Owsiak

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W niedzielę podczas 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wolontariusze podróżują za darmo warszawską komunikacją miejską. Jest to możliwe w granicach I strefy biletowej. Wolontariusze za darmo mogą jeździć też pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Darmowy przejazd będzie możliwy za okazaniem identyfikatora wolontariusza.

Dojazd i powrót

Na błonia stadionu Narodowego można dojechać zabytkowym tramwajem. Linia 34T, w godzinach 12.00-21.00, połączy Plac Narutowicza z centrum i sceną przy stadionie. Przejazd tramwajami 34T będzie darmowy. Zabytkowy tramwaj linii B w godzinach 10-18 będzie kursował również z Metra Młociny przez Most Skłodowskiej-Curie, ulice Trakt Nadwiślański i Światowida do pętli Winnica.

Żeby ułatwić powrót ze Światełka do Nieba od godziny 19.30 z Ronda Waszyngtona – zarówno w stronę Gocławia, jak i Winnicy – będą odjeżdżały dodatkowe autobusy linii 509.

"Na trasy wyjedzie również więcej tramwajów linii 7 i 26. Odpowiednio z Dworca Wschodniego (Kijowska) i z pętli przy Alei Zielenieckiej zabiorą pasażerów w kierunku Placu Narutowicza lub pętli przy stacji metra Młociny. W stronę Bemowa częściej będą odjeżdżały pociągi metra linii M2" - przekazał ZTM.

Zakaz zatrzymywania

Wielki finał WOŚP odbywa się w niedzielę na błoniach Stadionu Narodowego. Obowiązuje tam zakaz zatrzymywania. Od strony nasypu kolejowego i ulicy Zamoyskiego kierowcy nie zaparkują do poniedziałku, 26 stycznia. O tydzień dłużej, do poniedziałku, 2 lutego, zakaz będzie obowiązywał po stronie Alei Zielenieckiej. Z kolei centralna część parkingu pozostanie niedostępna do poniedziałku, 9 lutego.

Do godziny 6 w poniedziałek nie będzie można wjechać na błonia stadionu.

Pokazy pierwszej pomocy i muzyka w autobusie

Przy pętli w Alei Zielenieckiej, w godzinach 13-19, stanie nowoczesny wagon Hyundai. Będą się w nim odbywały pokazy pierwszej pomocy z ćwiczeniami prowadzone przez warszawskich tramwajarzy.

Z kolei Miejskie Zakłady Autobusowe przed Muzeum Narodowym, w godzinach 10-16, będą prezentowały wyremontowanego Ikarusa 280, tzw. "Bizona". W środku zaplanowano muzykę na żywo, a na zewnątrz stanie fotobudka.

Ikarus pod muzeum przyjedzie z Zajezdni Stalowa, a potem po godzinie 16 pojedzie do sztabu WOŚP przy Domu Kultury Świt.

