Przetarg na projekt. Budowa trzeciej linii metra ma ruszyć w 2028 roku

Rozpoczynają się prace projektowe dla pierwszego odcinka trzeciej linii metra - od Stadionu Narodowego do stacji Gocław - zapowiada stołeczny ratusz. Na nowej trasie, o długości ponad ośmiu kilometrów, znajdzie się siedem stacji, w tym sześć nowych. Budowa powinna ruszyć w 2028 roku.

- Chcemy, żeby Warszawa była nie tylko idealnym miejscem do pracy, ale także wymarzonym miejscem do życia. Budowa kolejnych linii metra ma tu kluczowe znaczenie, bo komunikacja jest jedną z najważniejszych usług, jakie świadczymy naszym mieszkańcom. Trzecia linia metra jest kolejną inicjatywą, podejmowaną z myślą o Pradze i mieszkańcach prawobrzeżnej Warszawy - powiedział cytowany w komunikacie na ten temat Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

Nie przekonały go najwyraźniej prognozy obciążenia kolejnych linii metra, wykonane zresztą na zlecenie ratusza. Dla trzeciej linii badanie było bezlitosne - nawet w odległym 2050 roku ma nią jeździć zaledwie kilka tysięcy osób na godzinę. I to w szczycie. Tymczasem wydajne metro jest w stanie wozić kilkadziesiąt tysięcy osób na godzinę. Te dane trzeba uwzględniać, bo podziemna kolejka do najdroższy środek transportu, zarówno w budowie, jak i późniejszej eksploatacji.