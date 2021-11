Przeciąga się budowa P+R na Żeraniu. Otwarcie dopiero pod koniec lutego

Parking P+R na Żeraniu złapał kilkumiesięczne opóźnienie. Inwestycja miała być gotowa do końca czerwca tego roku, ale sytuacja skomplikowała się przez liczne uzgodnienia z wodociągowcami, drogowcami czy dostawcą prądu. Zarząd Transportu Miejskiego podaje, że kierowcy będą mogli zostawiać tam auta dopiero na wiosnę przyszłego roku.

Nowy punkt Parkuj i Jedź znajduje się obok stacji kolejowej Warszawa Żerań, w sąsiedztwie skrzyżowania Płochocińskiej z Marywilską. Na jednopoziomowym parkingu będzie 235 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym również przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rowerzyści zostawią swoje jednoślady na 126 zadaszonych miejscach. Na miejscu będą też punkty ładowania samochodów i rowerów elektrycznych oraz strefa Kiss and Ride, w której można się zatrzymać, aby podwieźć pasażera do komunikacji miejskiej.