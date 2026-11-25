Komunikacja Zerwana sieć trakcyjna na Dworcu Centralnym. Przy pociągu pojawiła się policja Magdalena Gruszczyńska Mateusz Mżyk Zespół autorów |

PKP Intercity o utrudnieniach w ruchu pociągów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Kolejarze informują o problemach na odcinku Warszawa Centralna - Warszawa Wschodnia, ale utrudnienia dotykają wielu tras na Warszawskim Węźle Kolejowym. Rzutują też na ruch pociągów zmierzających do Warszawy i wyjeżdżających z niej.

Pracują nad usunięciem usterki

"Utrudnienia w kursowaniu pociągów w Warszawie. Na stacji Warszawa Centralna po godzinie 8 wystąpił brak zasilania w sieci trakcyjnej nad częścią torów. Pociągi Kolei Mazowieckich i SKM kierowane są przez stację Warszawa Śródmieście. Opóźnienia pociągów około 30 min. Na miejscu pracują służby techniczne" - przekazały PKP PLK na platformie X.

- Nie ma zasilania sieci trakcyjnej na części torów, zarządca infrastruktury pracuje nad usunięciem usterki - powiedział na antenie TVN24 Mateusz Gdowski z biura prasowego Intercity. Jak dodał, część pociągów Intercity omija Warszawę Centralną i odjeżdża lub dojeżdża z Warszawy Śródmieście. - Prawdopodobnie opóźnienia będą się zwiększały, bo więcej pociągów będzie w trasie - przyznał. Ale jednocześnie uspokoił, że nie planuje się ich odwoływania.

Jak doszło do powstania usterki? - Pociąg z sześcioma wagonami Intercity wyjeżdżał z Dworca Centralnego w kierunku Warszawy Wschodniej. W trakcie przejazdu opadła sieć - dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.

"Z części torów nie możemy korzystać"

O szczegóły zapytaliśmy zarządcę infrastruktury kolejowej - Polskie Linie Kolejowe. - Po godzinie 8 na stacji Warszawa Centralna stwierdziliśmy brak napięcia w sieci trakcyjnej nad częścią torów. W związku z tym z części torów nie możemy korzystać - wyjaśnił Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PLK.

Jak dodał, w związku z tym konieczne były zmiany w organizacji ruchu. Część połączeń przekierowano na Warszawę Śródmieście. - Zmieniona organizacja ruchu wiąże się z opóźnieniami. Mogą sięgać one kilkudziesięciu minut, średnio pół godziny. Na miejscu pracują nasze służby techniczne. Na ten moment nie wiemy, ile ta naprawa może jeszcze potrwać - przekazał nam Łotowski.

PLK prosi pasażerów o słuchanie komunikatów stacyjnych i sprawdzanie sytuacji na Portalu Pasażera. - Sytuacja dotycząca konkretnych pociągów może się jeszcze zmienić - zaznaczył.

Opóźnione pociągi na stacji Warszawa Centralna Opóźnione pociągi na stacji Warszawa Centralna Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Opóźnione pociągi na stacji Warszawa Centralna Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Opóźnione pociągi na stacji Warszawa Centralna Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Opóźnione pociągi na stacji Warszawa Centralna Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Opóźnienia rosną

Sytuację na Dworcu Centralnym obserwował Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.

- Obecnie tablica odjazdów na Dworcu Centralnym wskazuje 14 opóźnionych pociągów. Wśród nich są połączenia Intercity, Polregio oraz Kolei Mazowieckich. Opóźnienia wynoszą od 10 do 45 minut. W trzech przypadkach pociągi mają odjechać nawet trzy godziny po czasie. Ich opóźnienie zapewne nie jest jednak spowodowane tylko wspomnianą usterką - opisał reporter o godzinie 10.30.

- Kolejne pociągi odjadą po czasie. Opóźnienia, które wcześniej wynosiły 30 minut, wzrosły do godziny. Przy niektórych połączeniach wyświetla się informacja, że skład odjedzie z dworca Warszawa Śródmieście - dodał po godzinie 10.45 reporter.

Na miejscu pracuje policja

- Jeden z torów przy peronie pierwszym zablokowany jest przez pociąg, który częściowo odjechał ze stacji. W tunelu, do którego wjechał, pracuje policja - dodał Mżyk.

O szczegóły tych działań zapytaliśmy policję. - Przy peronie pierwszym Dworca Centralnego doszło do zerwania trakcji. Trwają czynności wyjaśniające - poinformował krótko asp. szt. Artur Wojdat z Komisariatu Kolejowego Policji. I potwierdził, że policja pomaga w wyjaśnieniu powodów zerwania trakcji.

Przy jednym z pociągów pracuje policja Przy jednym z pociągów pracuje policja Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Przy jednym z pociągów pracuje policja Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Przy jednym z pociągów pracuje policja Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Opóźnione i odwołane pociągi

W związku z tym, od godz. 8.15 do odwołania wszystkie pociągi SKM linii S3 w kierunku Legionowa kursują przez podmiejską linię średnicową i przystanek Warszawa Śródmieście, z zatrzymaniem na każdym przystanku na trasie przejazdu.

Pociąg SKM linii S3 nr 10558/9 ze stacji Legionowo (odjazd o godz. 8.53) do stacji Warszawa Lotnisko Chopina został odwołany w całej relacji. Tak stało się również z pociągiem SKM nr 10508/9 ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina (odjazd o godz. 10.11) do stacji Legionowo.