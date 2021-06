Świadkowie bójki zatrzymali sprawcę i użyli przycisku SOS. "Maszynista, jak gdyby nigdy nic, pojechał dalej"

- Jeden z pasażerów został zaatakowany kopnięciem i pięściami. Wywiązała się bójka, na którą zareagował jeden z pasażerów. Odciągnął agresora i obezwładnił go. Jednocześnie kilka osób użyło przycisków SOS. Maszynista odezwał się, spytał, o co chodzi. Usłyszał, że miała miejsce bójka i potrzebna jest policja. Po chwili jednak zamknął drzwi i jak gdyby nigdy nic, pojechał dalej - relacjonował pan Marcin.

Pasażerowie byli zszokowani postawą maszynisty. - Przecież gdyby miał miejsce jakiś atak terrorystyczny, czy inne poważne zagrożenie, to wszyscy pasażerowie zostaliby wyrżnięci w pień, zanim ktokolwiek by zareagował. A wszystko w bezpiecznym, monitorowanym i strzeżonym metrze. W głowie się to nie mieści i pokazuje, że bezpieczeństwo w metrze jest tak naprawdę fikcją - podsumował pan Marcin.

"Wdrożona procedura zgodna z planem ochrony"

Zapytaliśmy więc, czy to, że sprawcy pozwolono się oddalić, też jest zgodne z procedurą. Odesłała nas do policji. - Za bezpieczeństwo odpowiada policja. Kiedy maszynista otrzymuje takie zgłoszenie, jego obowiązkiem jest stosowanie procedur, które są zatwierdzone przez komendanta. One jasno opisują, jakie obowiązki spoczywają na maszyniście i dyspozytorze. Po naszej stronie dochowaliśmy więc wszystkich niezbędnych czynności, niezwłocznie kontaktując się z policją i stosując się do tych procedur - zapewniła.