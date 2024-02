Blisko miliard pasażerów komunikacji miejskiej

W 2023 roku pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej podróżowało o 11 procent osób więcej niż rok wcześniej. Liczba pasażerów zbliżyła się do miliarda.

W ubiegłym roku transportem publicznym w aglomeracji warszawskiej, czyli pojazdami WTP – autobusami, tramwajami, pociągami metra i Szybkiej Kolei Miejskiej oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej (w ramach oferty wspólnego biletu) wykonano dokładnie 955 796 344 przejazdów.

– Mieszkanki i mieszkańcy stolicy chętnie wybierają komunikację miejską – aż 89 procent podróżnych bardzo dobrze ją ocenia. To dowód na to, że podróżni doceniają inwestycje w nowoczesny tabor WTP, czyli zakupy niskopodłogowych tramwajów, zeroemisyjnych autobusów elektrycznych oraz nowych pociągów metra i Szybkiej Kolei Miejskiej – mówi cytowany w komunikacie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Cały czas rozwijamy również siatkę połączeń komunikacyjnych w samym mieście oraz aglomeracji budując nowe linie tramwajowe i metra. Nieprzypadkowo wydatki na transport publiczny to druga – po edukacji – pozycja w budżecie miejskim, ale dzięki tym nakładom warszawianki i warszawiacy mogą wygodniej i bezpieczniej podróżować – dodaje.

Autobusy, tramwaje, metro...

Najwięcej pasażerów – 452 220 927 (wzrost o 12 proc. w stosunku do roku 2022) – skorzystało z przewozów autobusowych. Drugim najczęściej wybieranym środkiem transportu publicznego w stolicy są tramwaje – przewiozły one 248 903 710 pasażerów (wzrost o 1 proc. w stosunku do roku 2022).

Z usług metra skorzystało w 2023 roku 199 974 995 osób i to właśnie metro zanotowało największy wzrost liczby pasażerów w stosunku do 2022 roku, bo aż o 24 proc. Jest to blisko 40 mln przewiezionych pasażerów więcej. To dowód na to, że nowe odcinki metra – uruchomione w połowie 2022 roku (na linii M2 przybyło pięć stacji) – przyciągnęły do podziemnej kolei nowych pasażerów.

Z kolei pociągi SKM przewiozły w 2023 roku 15 161 244 pasażerów – to 15 proc. spadek w stosunku do roku poprzedniego. Remonty i przebudowy na kolei wiązały się z licznymi wyłączeniami ruchu i skracaniem tras SKM, co odbiło się na mniejszej liczbie podróżnych. W ramach oferty Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD, odnotowano 39 535 468 podróży pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej – to wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 14 proc.

Miliony wozokilometrów

Autobusy z logo WTP przejechały w zeszłym roku ponad 117 milionów wozokilometrów (wozokilometr – jednostka miary pracy eksploatacyjnej autobusu, przy czym 1 wozokilometr to przejazd 1 autobusu na odległość 1 kilometra); tramwaje ponad 50 mln wozokilometrów; warszawskie pociągi czyli metro prawie 50 mln, a SKM ponad 18 mln wozokilometrów.

W 2023 sprzedano w stolicy 113 177 023 bilety, co oznacza wzrost o ponad 11 proc. w porównaniu z rokiem 2022. Pasażerowie, podobnie jak w roku 2022, najchętniej wybierali bilety czasowe (czyli 20-minutowe) – kupili ich łącznie 59 356 961 (wzrost w stosunku do ubiegłego roku o blisko 10 proc.). O 12 proc. wzrosła także liczba sprzedanych biletów jednorazowych (75- i 90-minutowych) – z 41 265 360 w 2022 roku do 46 539 091 w roku 2023. Stale rośnie także zainteresowanie biletami długookresowymi (30 i 90 dniowymi) – wzrost o 9 proc. w porównaniu do roku ubiegłego – pasażerowie kupili ich 4 810 374 sztuki.

Rok 2023 był kolejnym, w którym obowiązywała oferta „Warszawa+”. Dzięki współpracy stolicy z podwarszawskimi gminami ich mieszkańcy płacą mniej za bilety WTP. Różnicę w cenie biletu pokrywają lokalne samorządy.

Bilety metropolitalne

W ubiegłym roku z biletów metropolitalnych korzystali mieszkańcy 26 gmin. Łącznie sprzedano 331 196 biletów za kwotę 46 974 677 zł. Rok wcześniej było to 289 930 biletów, tak więc w 2023 roku było ich więcej o ok. 12 proc. Na „podium” nastąpiło przetasowanie – najwięcej takich biletów kupili mieszkańcy Piaseczna - 49 542 sztuk, podczas gdy w 2022 roku byli to legionowianie, którzy w 2023 roku kupili ich 48 708 sztuk. Tu widać efekt uruchomienia linii SKM S4 i S40 do Piaseczna. Trzecie miejsce dzierży Wołomin – z 42 637 biletami.

Płatności mobilne najpopularniejsze

Zmieniły się – i to dość znacznie – sposoby kupowania biletów. Po raz pierwszy sprzedaż biletów w aplikacjach mobilnych przekroczyła tradycyjną. W aplikacjach pasażerowie kupili ponad 40 mln biletów (dokładnie 40 016 912), czyli aż o 43 proc. więcej niż w 2022 roku. To potwierdza, że decyzja warszawskich władz o rozpoczęciu prac nad nowym system biletowym, który pozwoli w sposób nowoczesny płacić za przejazd, była słuszna. W stacjonarnych biletomatach pasażerowie kupili 35 332 810 biletów (więcej niż w 2022 roku), a w pojazdach – 23 840 883 (mniej niż rok wcześniej).

Nadal utrzymuje się również trend spadkowy dla sprzedaży w stacjonarnych punktach dystrybucji, w tym w Punktach Obsługi Pasażera. W POP-ach sprzedano 1 135 204 bilety (w 2022 roku o ok. 8 tys. więcej), a w innych punktach 12 846 616 (rok wcześniej o prawie 1,5 mln więcej).

Rekordowe wpływy z biletów

Rok 2023 był także rekordowy pod względem wpływów do budżetu miasta. Na stołeczne konto wpłynęło 883 888 262,59 zł – to wzrost o 13 proc. w stosunku do roku 2022 i najwyższa wartość wpływów w historii WTP (wcześniej rekord padł w 2019 roku, czyli przed pandemią, gdy do budżetu miasta wpłynęło 874 846 639 zł).

Wpływy "komunikacyjne" do budżetu – ze sprzedaży biletów, opłat dodatkowych oraz wpłat od gmin, z którymi współpracuje ZTM (jeżdżą w nich autobusy i pociągi z logo WTP) – wyniosły w 2023 roku 1 072 211 153 zł i pokryły 29,71 proc. kosztu zakupu usług przewozowych. Te były rekordowe – za kursowanie autobusów, tramwajów, metra i pociągów Warszawa zapłaciła w zeszłym roku 3 609 474 790 zł. To o prawie 700 mln więcej niż w 2022 roku. Zaważyła na tym inflacja i duży wzrost cen nośników energii.

"W 2022 roku Zarząd Transportu miejskiego zmienił metodykę liczenia pasażerów. Bazuje ona na kilku źródłach danych. W przypadku autobusów, brane są pod uwagę liczby z systemów zliczania pasażerów – dziś niemal wszystkie są w nie wyposażone. Dla pojazdów, w których nie ma takiego systemu, opracowano metodę szacunkową, w której brane są pod uwagę długość pojazdu oraz typ dnia (dzień powszedni/sobota/święto) i miesiąc roku. Liczba pasażerów w tramwajach, w których nie ma systemów zliczania, jest szacowna na takiej samej zasadzie, jak w autobusach bez systemu. Stacje metra są wyposażone w bramki odnotowujące wejścia i wyjścia. Dla operatorów kolejowych – SKM, KM i WKD, wiążące są dane udostępnione przez Urząd Transportu Kolejowego" - wyjaśnili stołeczni urzędnicy

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autorka/Autor:red.

Źródło: tvnwarszawa.pl