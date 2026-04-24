Bez tramwajów na Nowowiejskiej i Grójeckiej. Frezowanie na Mokotowie i Woli

Oprac. Magdalena Gruszczyńska

Ścieżka na moście wymaga remontu Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

"W najbliższy weekend tramwajarze będą pracować na skrzyżowaniu Nowowiejskiej i Al. Niepodległości, a drogowcy wyfrezują ulice Idzikowskiego i Boznańskiej. Większe zmiany nastąpią od poniedziałku 27 kwietnia: w związku z modernizacją Placu Narutowicza przez tydzień tramwaje nie będą dojeżdżać do pętli P+R Al. Krakowska i ul. Banacha" - przekazał stołeczny ratusz.

Nowowiejska bez tramwajów

W weekend tramwaje nie będą jeździły ulicą Nowowiejską między Aleją Niepodległości a Placem Zbawiciela. Tramwajarze będą pracować na wschodnim wlocie, czyli od strony Politechniki. Zostaną tu wymienione dwie zwrotnice - ich obciążenie wzrosło po uruchomieniu tramwaju na Sielce i do Wilanowa.

Tramwaje linii 14 i 15 w ogóle nie wyjadą na tory, a 10, 11 i 33 zmienią trasy w obydwu kierunkach.

"Dziesiątka" i "jedenastka" będą jeździły Aleją Niepodległości i Rakowiecką do Puławskiej i swoich stałych tras, natomiast tramwaje linii 33 będą kursowały między Metrem Młociny a pętlą P+R Al. Krakowska - od Alei Niepodległości - pojadą ulicami Nowowiejską, Krzywickiego, Filtrową, Grójecką i Aleją Krakowską.

W wybranych kursach 16 pojedzie dalej prosto ulicą Andersa i Mickiewicza, docierając do pętli Marymont-Potok.

"W związku z pracami zamknięte będzie przejście dla pieszych przez Nowowiejską po stronie Politechniki i MON" - zaznaczył ratusz.

Nowy asfalt na Mokotowie i Woli

Na weekend prace zapowiedzieli także miejscy drogowcy. Od piątkowego wieczoru do poniedziałkowego poranka będą frezowali i asfaltowali ulicę Idzikowskiego pomiędzy Aleją Witosa a Powsińską. Autobusy linii 130 zmienią trasę.

Na czas prac zamknięta będzie ulica Idzikowskiego od Alei Witosa do Powsińskiej. Objazd poprowadzi Aleją Witosa i Czerniakowską lub Powsińską i św. Bonifacego. Kierowcy do Powsińskiej dojadą też przez Limanowskiego. Na skrzyżowaniu z Wisłostradą drogowcy wygrodzą także jeden pas jezdni w stronę Wilanowa.

Zamknięte będą także przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów przez Idzikowskiego przy Czerniakowskiej, po stronie Bernardyńskiej Wody. Na remontowanym fragmencie Idzikowskiego nie będzie można parkować - pozostawione pojazdy zostaną odholowane.

Frezowanie ulicy Idzikowskiego Źródło: Infoulice Warszawa

Nieco krócej potrwa asfaltowanie na ulicy Boznańskiej na Woli, od Strąkowej do Olbrachta. Roboty rozpoczną się tam o godzinie 1.00 w sobotę, a zakończą w niedzielę przed północą. W tym czasie autobusy linii 129 i 190 pojadą inaczej.

D rogowcy zamkną ulicę Boznańskiej od Strąkowej w stronę Jana Olbrachta. Do Jana Olbrachta kierowcy dojadą ulicami Strąkową i Stromą – na całej jej długości będzie ruch dwukierunkowy.

Przed asfaltowaniem kierowcy powinni przeparkować samochody. Na remontowanym fragmencie Boznańskiej oraz przy Stromej - od Jana Olbrachta w stronę Strąkowej - staną zakazy parkowania. Pozostawione pojazdy będą mogły zostać odholowane na koszt właściciela.

Frezowanie ulicy Boznańskiej Źródło: Infoulice Warszawa

Modernizacja Placu Narutowicza

W związku z kolejnym etapem modernizacji Placu Narutowicza, od poniedziałku do niedzieli, 3 maja, tramwaje nie będą kursować na odcinku Pl. Narutowicza - P+R Al. Krakowska/Banacha.

W tym czasie tramwaje linii 1, 7, 9, 14 i 15 dojadą tylko do Pl. Narutowicza, a tramwaje linii 22 i 25 tylko do Pl. Starynkiewicza.

Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-9 kursująca na trasie Pl. Narutowicza - P+R Al. Krakowska z wybranymi kursami skróconymi do przystanku Hynka.

Wyłączenie ruchu pozwoli na dodatkowe prace związane z przyłączaniem nowej trasy tramwajowej do Dworca. Zachodniego. W związku z tym kierowcy jadący Grójecką z centrum nie skręcą w lewo, w ulicę Banacha. Objazd będzie prowadził do Dickensa i dalej Pawińskiego.

Bitwy Warszawskiej 1920 r. - objazd zamkniętych odcinków Źródło: Infoulice Warszawa

Jeden kierunek na Jagiellońskiej

Z kolei na ulicy Jagiellońskiej będą pracowali ciepłownicy. Kierowcy pojadą w jednym kierunku pomiędzy ulicami Kępną i Okrzei. Początek prac w poniedziałek, 27 kwietnia około godziny 7.

Ciepłownicy będą przebudowywali magistralę znajdującą się pod ulicą. Wygrodzą część jezdni i wprowadzą jeden kierunek ruchu: w stronę Alei "Solidarności". W przeciwnym kierunku najlepiej pojechać Targową lub Wybrzeżem Szczecińskim.

Targową, w stronę pętli PKP Olszynka Grochowska, pojadą autobusy linii 135.

Jeden kierunek na Jagiellońskiej Źródło: Infoulice Warszawa