90 procent warszawiaków dobrze ocenia komunikację miejską. Trzaskowski zapowiada zakup nowej eko floty

- Realizujemy plan, by jak największy odsetek komunikacji miejskiej był przyjazny dla środowiska - zapewnił w środę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zapowiedział, że miasto zamówi kilkanaście autobusów elektrycznych, a w dalszej perspektywie mowa nawet o stu takich pojazdach. Będzie także więcej nowych tramwajów. - Widzę, jak z roku na rok transport publiczny się rozwija. Zaczynałem jeżdżąc jeszcze starymi tramwajami. One może mają "duszę", ale komfort pracy motorniczego w nowym jest nieporównywalny – mówił Piotr Salwa, warszawski motorniczy z 13-letnim stażem.

Do Warszawy przed końcem ubiegłego roku dotarły ostatnie z zamówionych niskopodłogowych tramwajów Hyundai Rotem i pociągów metra Skoda Varsovia.

Trzaskowski o nowych zakupach

- W ten sposób Tramwaje Warszawskie zrealizowały w terminie umowę na zakup 123 nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów Hyundai, a we flocie Metra Warszawskiego są wszystkie z 37 najnowszych pociągów czeskiego producenta. W Szybkiej Kolei Miejskiej mamy też 21 nowych składów Impuls 2, a już ponad 40 procent autobusów jeżdżących po mieście to pojazdy przyjazne dla środowiska: elektryczne, hybrydowe, gazowe - powiedział na środowej konferencji w Zajezdni Wola prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Cieszę się, że ponad 90 procent warszawianek i warszawiaków dobrze ocenia komunikację miejską. Zmieniamy ją na bardziej przyjazną dla środowiska, cichszą i dużo bardziej wygodną. Tych zakupów jest dużo, co generuje olbrzymie nakłady finansowe. Kiedy całe KPO zostanie odblokowane, będziemy mogli je kontynuować – tak, by komunikacja była jeszcze bardziej przyjazna dla środowiska, nowoczesna i wygodna – dodał.

Podczas konferencji prasowej podsumowującej zakupy nowej floty WTP Rafał Trzaskowski podziękował zarówno władzom miejskich spółek przewozowych, jak też pasażerom, którzy nie tylko chętnie korzystają z komunikacji miejskiej, ale również wysoko ją oceniają.

Warszawa najlepiej oceniana pod kątem komunikacji

Nowych autobusów, tramwajów, pociągów metra i SKM stolica może mieć jeszcze więcej, ale kolejne zakupy uzależnione są od wielkości dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Spore środki z budżetu miejskiego pozwalają na zakupy i modernizację floty komunikacyjnej w znacznie mniejszym wymiarze. Ale już dziś podróżni zauważają pozytywne zmiany w dostępności stołecznego transportu miejskiego i doceniają komfort z korzystania z WTP.

- Warszawa w raporcie Unii Europejskiej o jakości życia w miastach wypadła bardzo dobrze. Jedną z kategorii, w których Warszawa jest najlepiej oceniana przez mieszkańców jest komunikacja miejska. W tym roku zaplanowaliśmy 4,5 mld zł na rozwój komunikacji miejskiej, to jedna z najważniejszych pozycji w budżecie miasta – zaraz po oświacie – mówił z kolei Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Warszawy.

Będzie więcej autobusów elektrycznych w Warszawie UM Warszawa

Najlepszy środek transportu według 75 procent mieszkańców

Tak wysokie oceny dla komunikacji miejskiej potwierdzają wyniki Barometru Warszawskiego.

- Aż 98 procent badanych uważa, że transport publiczny należy do najistotniejszych obszarów w mieście i aż 90 procent ocenia go dobrze. Co więcej , 75 procent mieszkańców jest zdania, że Warszawski Transport Publiczny jest najlepszym środkiem do przemieszczania się po mieście. Te liczby pokazują, że w ten obszar warto inwestować – mówi Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego m.st. Warszawy.

Dlatego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2050 w budżecie miasta zabezpieczono m.in. miliard złotych na dokapitalizowanie Spółki Tramwaje Warszawskie. Środki są przeznaczane na strategiczne zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy i modernizacji systemu tramwajowego, podnoszą komfort podróżowania mieszkańców Warszawy oraz osób, które przyjeżdżają do stolicy.

- Widzę, jak z roku na rok transport publiczny się rozwija. Zaczynałem jeżdżąc jeszcze starymi tramwajami. One może mają "duszę", ale komfort pracy motorniczego w nowym tramwaju Hyundai jest nieporównywalny. Mamy klimatyzację, a niskopodłogowe składy są nie tylko dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale wygodne dla wszystkich podróżnych – mówił Piotr Salwa, warszawski motorniczy z 13-letnim stażem, pracujący w Zajezdni Żoliborz.

Więcej niskoemisyjnych pojazdów

Plany modernizacji floty Warszawskiego Transportu Publicznego zakładają, że do 2030 roku liczba autobusów o napędzie konwencjonalnym w stolicy zmniejszy się o połowę. Dziś po stołecznych ulicach jeżdżą 162 autobusy elektryczne i 70 hybrydowych. Takich zero- i niskoemisyjnych pojazdów będzie więcej – pod koniec ubiegłego roku stolica zamówiła 12 kolejnych "elektryków" Solaris Urbino, a w najbliższym czasie Miejskie Zakłady Autobusowe wybiorą dostawcę 30 kolejnych pojazdów. Na tym nie koniec zakupów - jeszcze przed wiosną ogłoszony zostanie przetarg na dostawę 80 elektrycznych autobusów.

W trwającej kadencji prezydenckiej stolica, dzięki unijnemu dofinansowaniu, postawiła również na nowoczesne pociągi dla mieszkańców i mieszkanek rozwijającej się aglomeracji. W 2022 roku Szybka Kolej Miejska sukcesywnie rozpoczęła eksploatację 21 przyjaznych dla klimatu pojazdów Impuls 2, wyposażonych m.in. w ładowarki USB i defibrylatory AED, tym samym podnosząc komfort podróży mieszkańców i mieszkanek aglomeracji warszawskiej.

Jednym z najdogodniejszych sposobów przemieszczania się po mieście jest metro. Obecnie dzienna liczba przejazdów warszawskim metrem wynosi prawie 700 tysięcy, a w 2023 roku skorzystało z niego aż 200 mln pasażerów (przed pandemią, w 2019 r., było to 241 mln podróżnych - przyp. ratusz).

Przetarg na dostawy 37 nowych, jednoprzestrzennych składów Skoda Varsovia został rozstrzygnięty w październiku 2019 roku, a ostatni z czeskich składów dotarł do Warszawy 30 grudnia zeszłego roku. Był to największy zakup pociągów w historii warszawskiego metra, dofinansowywany ze środków unijnych z dwóch projektów. Łączna wartość kontraktu to ponad 1,3 miliarda złotych.

Nowe połączenia i najtańsze bilety

Dzięki zakupom nowej floty WTP oraz uruchomieniu nowych połączeń komunikacyjnych, zarówno w mieście, jak i w aglomeracji warszawskiej – mieszkańcy Piaseczna i okolic oraz części dzielnic Warszawy zyskali m.in. dwie nowe linie SKM S4 i S40 oraz codzienne połączenia do Zegrza Południowego. To sprawia, że 59 procent mieszkanek i mieszkańców Warszawy wykorzystuje transport zbiorowy w codziennych podróżach, a aż 94 procent z nich ocenia dobrze lub bardzo dobrze funkcjonowanie komunikacji miejskiej w stolicy.

– Na tak wysokie oceny składa się oczywiście docenienie przez podróżnych coraz bardziej nowoczesnej floty WTP, ale również codzienna, ciężka praca wszystkich osób dbających o rozwój i prawidłowe funkcjonowanie komunikacji miejskiej, za co bardzo dziękuję – dodała Katarzyna Strzegowska, dyrektorka ZTM.

Transport publiczny to nie tylko oszczędność dla domowego budżetu, dbałość o środowisko naturalne, ale także coraz większa wygoda podróżowania. W dodatku koszt biletów w transporcie publicznym w stolicy jest jednym z najniższych na świecie. Stawki w Londynie, Nowym Jorku czy Dublinie są nawet dziesięciokrotnie wyższe.

