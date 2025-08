Awaria taboru Szybkiej Kolei Miejskiej. Utrudnienia na linii Pruszków - Otwock

Utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM (zdj. ilustracyjne) Źródło: UM Warszawa

Przewoźnik poinformował w poniedziałek o poranku o awarii taboru. Jak czytamy w komunikacie Szybkiej Kolei Miejskiej na Facebooku, pociągi linii S1 zostały odwołane na wybranych odcinkach między stacjami Pruszków - Warszawa Zachodnia lub między stacjami Otwock - Warszawa Zachodnia.

Pasażerowie podróżujący na trasie Pruszków - Otwock muszą liczyć się z tym, że nie dojadą do stolicy następującymi składami: - nr 99212/3 ze stacji Pruszków (odjazd o godz. 7.29) do stacji Otwock został odwołany w całej relacji, - nr 99214/5 ze stacji Pruszków (odjazd o godz. 7.59) do stacji Otwock został odwołany na odcinku Pruszków - Warszawa Zachodnia, - nr 99216/7 ze stacji Pruszków (odjazd o godz. 8.29) do stacji Otwock został odwołany na odcinku Pruszków - Warszawa Zachodnia, - nr 99218/9 ze stacji Pruszków (odjazd o godz. 8:59) do stacji Otwock został odwołany na odcinku Pruszków - Warszawa Zachodnia.

Natomiast w przeciwnym kierunku pociąg nr 99318/9 ze stacji Otwock, którego odjazd planowany jest o godz. 9.00 został odwołany na odcinku Otwock - Warszawa Zachodnia. Wcześniej na skróconej trasie kursowały też pociągi, które miały wyruszyć z Otwocka o 5.30, 6.00 i 6.30.

