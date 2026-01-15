Awaria rozjazdu i opóźnione pociągi

Śnieg i marznący deszcz w Warszawie Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Z powodu awarii rozjazdu na stacji Warszawa Lotnisko Chopina, na odcinku Warszawa Służewiec - Warszawa Lotnisko Chopina występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników" - poinformowała w komunikacie Szybka Kolej Miejska.

Przewoźnik ostrzegł, że pociągi SKM linii S2 i S3 mogą być opóźnione powyżej 30 minut. Ponadto, wybrane połączenia mogą kursować w skróconej relacji, do i ze stacji Warszawa Służewiec lub Warszawa Zachodnia.

Spółka PKP PLK na Portalu Pasażera informuje o możliwych utrudnieniach związanych z pogodą. "W związku z wydanymi przez IMiGW ostrzeżeniami pogodowymi dotyczącymi wystąpienia możliwych intensywnych opadów śniegu, niskich temperatur, oblodzeń oraz silnego wiatru mogą wystąpić utrudnienia i opóźnienia pociągów" - czytamy w komunikacie.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Dla części województwa mazowieckiego, w tym Warszawy zagrożeniem są opady marznące powodujące gołoledź.