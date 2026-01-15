Logo TVN Warszawa
Komunikacja

Awaria rozjazdu i opóźnione pociągi

KM i SKM - zmiany w rozkładach (zdj. ilustracyjne)
Śnieg i marznący deszcz w Warszawie
Źródło: TVN24
W czwartek rano Szybka Kolej Miejska poinformowała o awarii rozjazdów na stacji Warszawa Lotnisko Chopina. Pociągi notują opóźnienia.

"Z powodu awarii rozjazdu na stacji Warszawa Lotnisko Chopina, na odcinku Warszawa Służewiec - Warszawa Lotnisko Chopina występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników" - poinformowała w komunikacie Szybka Kolej Miejska.

Przewoźnik ostrzegł, że pociągi SKM linii S2 i S3 mogą być opóźnione powyżej 30 minut. Ponadto, wybrane połączenia mogą kursować w skróconej relacji, do i ze stacji Warszawa Służewiec lub Warszawa Zachodnia.

Spółka PKP PLK na Portalu Pasażera informuje o możliwych utrudnieniach związanych z pogodą. "W związku z wydanymi przez IMiGW ostrzeżeniami pogodowymi dotyczącymi wystąpienia możliwych intensywnych opadów śniegu, niskich temperatur, oblodzeń oraz silnego wiatru mogą wystąpić utrudnienia i opóźnienia pociągów" - czytamy w komunikacie. 

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Dla części województwa mazowieckiego, w tym Warszawy zagrożeniem są opady marznące powodujące gołoledź.

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

