Awaria pociągu przy stacji Aleje Jerozolimskie. Utrudnienia na kolei
O szczegóły zapytaliśmy w Polskich Liniach Kolejowych.
- O godzinie 15.53 na szlaku Warszawa Wschodnia - Warszawa Aleje Jerozolimskie doszło do awarii pociągu Kolei Mazowieckich relacji Warszawa Wschodnia - Radom Główny. Ruch pociągów jest prowadzony drugim torem. Natomiast przez zmniejszoną przepustowość pociągi mogą być opóźnione do około 15 minut - przekazała Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PLK.
Trwa naprawa pociągu.
Utrudnienia
Na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Służewiec występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników.
"W związku z tym, pociągi SKM linii S2, S3, S4 i S40 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut" - poinformowano na profilu SKM Info.
Źródło: tvnwarszawa.pl