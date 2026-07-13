Komunikacja Awaria pociągu przy stacji Aleje Jerozolimskie. Utrudnienia na kolei Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Sytuacja na stacji kolejowej w Otwocku Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: KM

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O szczegóły zapytaliśmy w Polskich Liniach Kolejowych.

- O godzinie 15.53 na szlaku Warszawa Wschodnia - Warszawa Aleje Jerozolimskie doszło do awarii pociągu Kolei Mazowieckich relacji Warszawa Wschodnia - Radom Główny. Ruch pociągów jest prowadzony drugim torem. Natomiast przez zmniejszoną przepustowość pociągi mogą być opóźnione do około 15 minut - przekazała Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PLK.

Trwa naprawa pociągu.

Utrudnienia

Na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Służewiec występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników.

"W związku z tym, pociągi SKM linii S2, S3, S4 i S40 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut" - poinformowano na profilu SKM Info.