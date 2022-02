Autobusy szkolne wracają na swoje trasy, ale nie wszystkie

W poniedziałek, 14 lutego, wraz powrotem najmłodszych do szkół, na ulice Warszawy wracają autobusy linii szkolnych oraz zostaną przywrócone podjazdy do szkół. Część zmian rozkładowych pozostanie jednak do 20 lutego.

Uczniowie klas 1-4 wracają do szkół po feriach zimowych w poniedziałek 14 lutego. Na swoje trasy wrócą autobusy linii 304, 320, 323, 332 i 379. Wraz z powrotem linii 320, autobusy linii 154 będą podjeżdżały do Fortu Radiowo tylko w godzinach, kiedy nie kursują 320. Wrócą kursy linii 153, 163, 164, i 201 z podjazdami pod szkoły, a 181 na Cmentarz Północny. Autobusy linii L24 – aby zapewnić dojazd do szkoły w Chylicach – będą kursowały na trasie podstawowej.

W związku z decyzją o nauce zdalnej dla starszych uczniów do 20 lutego zostanie utrzymane zawieszenie linii 130, 195, 302 i 339. Autobusy linii 201 nie będą jeździły na trasie skróconej Znana – Koło, a 269 nie będą podjeżdżały na przystanki poza godzinami szczytu i w weekendy. Zostanie także utrzymane zawieszenie wybranych kursów 121, 142, 164, 211 i 522. Autobusy linii: 105, 114, 122, 133, 135, 194, 401, 509, 523 i 709 będą nadal kursowały według specjalnych rozkładów jazdy.

Tramwaje i metro

Tramwaje w dni powszednie, w godzinach szczytów komunikacyjnych będą podjeżdżały na przystanki co 5 lub 10 minut, a w pozostałych godzinach co 7,5 lub 15 min. Metro w najpopularniejszych godzinach na linii pierwszej linii będzie jeździło co 2 minuty i 50 sekund, a na M2 – co 3 minuty i 30 sekund.

Uczniowie starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą kontynuowali naukę w trybie zdalnym do 18 lutego. Studenci rozpoczynają kolejny semestr także po 20 lutego.

"Na bieżąco będziemy monitorować napełnienie pojazdów i reagować na zainteresowanie pasażerów, poprzez korekty rozkładów jazdy, dodatkowe kursy, czy też zmianę taboru obsługującego daną linię. Jesteśmy przygotowani na wprowadzanie zmian w pracy komunikacji miejskiej w zależności od zmieniającej się sytuacji epidemicznej i życia społecznego" - podkreślił ZTM.

Autor:mp/b

Źródło: PAP