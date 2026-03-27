Autobusy i tramwaje pojadą częściej przez cały weekend

W nadchodzący weekend autobusy i tramwaje, z wyjątkiem linii lokalnych, będą kursowały zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy.

"Przed świętami wielkanocnymi ruch na warszawskich ulicach zwykle jest większy niż na ogół w weekendy. Tradycyjnie wielu mieszkańców oraz przyjezdnych wybierze się na groby bliskich. Zapewne więcej klientów odwiedzi centra handlowe, bo w najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte" - wyjaśnia w komunikacie Zarząd Transportu Miejskiego.

W sobotę i niedzielę uruchomiona zostanie autobusowa linia cmentarna C40. Autobusy będą jeździły między stacją metra Młociny a bramą zachodnią Cmentarza Północnego. Dodatkowo, między godziną 9-16, będą tam też podjeżdżały autobusy linii 250.

Według specjalnego rozkładu jazdy, czyli częściej niż standardowo, przez cały weekend będą jeździły również autobusy linii 189 i 509.