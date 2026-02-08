Autobusy grzewcze wracają na trasy

Jak działają autobusy grzewcze? Relacja Michała Gołębiowskiego Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Od niedzieli, 8 lutego, Zarząd Transportu Miejskiego przywraca funkcjonowanie linii autobusowych OGRZEJ SIĘ A i B. Obie linie są bezpłatne. Ich trasy zostały zaplanowane tak, by można było do nich wsiąść w wielu rejonach miasta, tam gdzie jest wielu pieszych.

"OGRZEJ SIĘ – linia A" pojedzie trasą: DW. CENTRALNY 23 – jezdnia północna Dworca Centralnego – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – Aleja Prymasa Tysiąclecia – Górczewska – Leszno – Okopowa – Aleja „Solidarności” – Aleja Jana Pawła II – jezdnia północna Dworca Centralnego – DW. CENTRALNY 23;

Przystanki stałe: Dw. Centralny 02, Pl. Zawiszy 02, Dw. Zachodni 52; PKP Wola (Kasprzaka) 06; PKP Wola (Wolska) 06; Metro Młynów 05; Płocka-Szpital 01; Młynarska 01; Okopowa 01; Kino Femina 07; Rondo ONZ 01; Dw. Centralny 23.

"OGRZEJ SIĘ – linia B" pojedzie trasą: PL. HALLERA 12 – Jagiellońska – św. Cyryla i Metodego – Targowa – J. Zamoyskiego – Lubelska – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Stanisławowska – J. Dwernickiego – Wiatraczna – Grochowska – J. Zamoyskiego – Targowa – Aleja „Solidarności” – Jagiellońska – PL. HALLERA 12.

Przystanki stałe: Plac Hallera 12; Dw. Wileński 01; Ząbkowska 01; Kijowska 01; Al. Zieleniecka 04; Dw. Wschodni (Lubelska) 14; Wiatraczna 01; Praga Płd. – Ratusz 01; Al. Zieleniecka 03; Kijowska 02, Ząbkowska 02; Dw. Wileński 05; Pl. Hallera 12.

Pozostałe przystanki na trasie obowiązują jako "na żądanie", trzeba na nich zasygnalizować kierowcy potrzebę zatrzymania się.

Pierwszy odjazd z pętli zaplanowany jest na godzinę 18, natomiast ostatni o godzinie 9 rano.

Ogrzewane namioty w pięciu punktach

Państwowa Straż Pożarna w ważnych węzłach komunikacyjnych wystawi też pięć ogrzewanych namiotów, a dzięki współpracy z MPWiK mieszkańcy będą mogli napić się tam ciepłej herbaty i kawy.

Miejsca, w których się pojawią to:

Metro Centrum – wyjście z "patelni"

Rondo Wiatraczna – między ulicą Grochowską a Aleją J. Waszyngtona

Aleja „Solidarności”/Targowa

Metro Wilanowska

Marymoncka/S. Żeromskiego – w rejonie stacji metra Słodowiec

Namioty grzewcze będą działać całą dobę Źródło: UM Warszawa

Opracowała Magdalena Gruszczyńska