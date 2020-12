Kierowca autobusu zakuty w kajdanki po badaniu narkotestem. MZA: działania policji były bezpodstawne

Zakuty w kajdanki, spędził noc w areszcie

"Jednym z kontrolowanych był Zbigniew Kogut, 63-letni kierowca z wieloletnim stażem w Miejskich Zakładach Autobusowych. Pierwszy test wykazał, że pan Zbigniew był pod wpływem narkotyków. Kolejne testy już tego nie potwierdziły. Mimo to, policja zakuła pana Zbigniewa w kajdanki, przeprowadziła rewizję w jego mieszkaniu, a na noc zatrzymała w areszcie. Teraz Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli uznał, że działania policji były bezpodstawne i nieprawidłowe" - czytamy MZA, który otrzymaliśmy w czwartek po południu.

Według MZA, policja zachowała się niewłaściwie, bo po uzyskaniu negatywnego wyniku moczu "organy ścigania nie dysponowały uzasadnionym przypuszczeniem, że zatrzymany popełnił przestępstwo". "Tak zebrany materiał dowodowy nie dawał podstaw do dalszego pozbawienia wolności zatrzymanego, co powinno skutkować w tym momencie natychmiastowym zwolnieniem" - stwierdziła miejska spółka.

Przeszukanie po ośmiu godzinach od zatrzymania

"Niezrozumiałe dla sądu jest, dlaczego po ok. ośmiu godzinach od zatrzymania przystąpiono czynności przeszukania, co wydaje się powinno nastąpić zaraz po zatrzymaniu, aby zabezpieczyć materiał dowodowy. (…) Tłumaczenie, że konieczne było oczekiwanie na wynik badania krwi, przy tak wielu okolicznościach wskazujących na to, że organom brakuje dowodów, nie może być usprawiedliwione zdaniem sądu" – zacytowały fragment uzasadnienia postanowienia sądu MZA.