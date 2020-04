21 pociągów dla Szybkiej Kolei Miejskiej. "Największy zakup w historii przewoźnika"

Szybka Kolej Miejska wzbogaci się o 21 nowoczesnych pociągów. Nowe składy Newag Impuls 2 mają dotrzeć do Warszawy do końca listopada 2022 roku. Stołeczny ratusz podkreślił, że to największe zamówienie w historii przewoźnika - jest warte prawie 668 milionów złotych.