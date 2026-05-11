Pierwsza linia metra ze skróconą trasą

Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza
Pociągi metra linii M1 we wtorek wieczorem, 12 maja, będą kursowały między Młocinami a stacją Stokłosy - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego. Na czas planowanych prac na wyłączonym odcinku, uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza.

Wyłączone będą stacje: Imielin, Natolin i Kabaty. "Ostatnie odjazdy z Kabat na Młociny oraz w kierunku przeciwnym - ze stacji Stokłosy w kierunku Kabat będą tuż przed godz. 23.00. Potem, do końca kursowania, czyli do ok. godz. 0.30 w nocy, ostatnią stacją na Ursynowie będą Stokłosy" - przekazało Metro Warszawskie.

Aleją Komisji Edukacji Narodowej - między Kabatami a stacją Ursynów - kursowały będą autobusy specjalnej linii ZM1.

Skrócona trasa metra związana jest z rozbudową układu torowego stacji Kabaty.

Dotychczas prace związane z rozbudową układu torowego stacji A1 Kabaty koncentrowały się przede wszystkim na organizacji placu budowy, wykonaniu przekładek instalacji (np. sieci teletechnicznej) oraz realizacji wygrodzeń w tunelu.

"Teraz wprowadzane będą modyfikacje zewnętrznych urządzeń sterowania ruchem na torze numer 3 przy stacji Kabaty, aby w trakcie przebudowy możliwe było zawracanie pociągów po obu torach odstawczych. Po wykonaniu prac technicznych konieczne jest przeprowadzenie jazd testowych, które potwierdzą poprawność wykonania oraz sprawność działania wszystkich urządzeń. Nocna przerwa w kursowaniu metra byłaby zbyt krótka na wykonanie wszystkich prac, dlatego konieczne jest wcześniejsze wyłączenie ruchu pociągów na odcinku trasy" - wyjaśnił ZTM.

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: WTP

Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
