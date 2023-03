Uszkodzony kabel na stacji Warszawa Zachodnia i zepsuty pociąg Kolei Mazowieckich

W czwartek na Warszawskim Węźle Kolejowym doszło do usterki kabla zasilającego urządzenia sterowania ruchem na trasie Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy. Opóźnione lub odwołane były pociągi lokalnych przewoźników. Wieczorem na stacji Warszawa Powązki kolejarze naprawiali też zepsuty pociąg, co spowodowało niewielkie utrudnienia na trasie Warszawa - Skarżysko Kamienna.

Wykonawca robót uszkodził kabel

Janus wyjaśniła, że w czwartek ok. godz. 12 podczas prac na stacji Warszawa Zachodnia wykonawca robót uszkodził kabel zasilający urządzenia sterowania ruchem kolejowym na szlaku Warszawa Zachodnia – Warszawa Włochy. Zmiany w kursowaniu pociągów wynosiły ok. 15-20 minut.

Zepsuł się pociąg

Również w czwartek na Warszawskim Węźle Kolejowym były utrudnienia na trasie Warszawa Gdańska - Warszawa Zachodnia. - Przez godzinę, od około 17 do około 18 trwała naprawa pociągu Kolei Mazowieckich relacji Warszawa Wschodnia - Skarżysko-Kamienna - na przystanku Warszawa Powązki, co spowodowało, że ruch pociągów odbywał się przez godzinę po jednym torze - przekazała nam wieczorem Janus. Dodała, że pociąg zjechał do stacji Warszawa Gdańska przed godziną 18 "celem dalszej naprawy, zajmując jedną krawędź peronową, co również, ale w niewielkim stopniu wpłynęło na kursowanie pociągów przez stację Warszawa Gdańska". - Przed 20 pociąg zjechał do stacji postojowej. Podróżni z tego zepsutego pociągu zostali zabrani przez inny skład jadący w stronę Radomia. Obecnie bez utrudnień na Warszawskim Węźle Kolejowym - podsumowała.