Usterka urządzeń sterowania ruchem pociągów na trasie Warszawa-Radom

czytaj dalej

Gitarzysta Al Di Meola i basista Dave Holland to największe gwiazdy rozpoczynającego się w środę festiwalu Warsaw Summer Jazz Days. Ale warto skorzystać z okazji, by przyjrzeć się także tym mniej znanym, ale świecącym coraz intensywniej, jak saksofonista Immanuel Wilkins, wibrafonista Joel Ross czy basistka Linda Oh.