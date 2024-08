Budowa trasy tramwajowej na Dworzec Zachodni wkracza w kolejny etap

Wykonawca inwestycji - Konsorcjum ZUE i FABE - przygotowuje się do przebudowy instalacji podziemnych w miejscu, w którym powstanie pierwszy tunel tramwajowy w Warszawie. W pasie dzielącym jezdnie ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. buduje przewiązki, które umożliwią wprowadzenie większych zmian w organizacji ruchu. Kolejny etap inwestycji wymaga bowiem zamknięcia drogi, pod którą biegnie infrastruktura do przebudowy.

Po jednym pasie w obu kierunkach

W poniedziałek, 5 sierpnia, około godziny 5 wykonawca zamknie jezdnię ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. w kierunku Alej Jerozolimskich – pomiędzy ulicą Szczęśliwicką a parkiem Pięciu Sióstr. Na drugiej kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdą stronę.

Dojazd do posesji będzie możliwy

Połączenie z ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r. zachowają drogi wewnętrzne prowadzące do budynków, w których mieszczą się hotel, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia oraz do bloku pod numerem 18.

Zmiany dotyczą też pieszych i pasażerów

Utrudnienia będą dotyczyły także pieszych i pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego. Zamknięte będą dwa przejścia przez ulicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. – przy budynku numer 18 oraz przy Szczęśliwickiej. Czynna będzie zebra po drugiej stronie skrzyżowania. Z kolei po stronie ulicy, którą zajmie plac budowy, piesi przejdą od Szczęśliwickiej tylko do hotelu i uczelni. Chodnik wzdłuż parku będzie zamknięty.

Tramwaj do dworca Warszawa Zachodnia

Trasa wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. będzie miała ponad półtora kilometra długości. Jedna trzecia znajdzie się w tunelu – to pierwsza podziemna trasa tramwajowa w stolicy. Aż 900 metrów torów będzie „zielonych”. Pokryte zostaną rozchodnikiem. Czas przejazdu z Grójeckiej do Dworca Zachodniego wyniesie zaledwie 5 minut, a z Metra Politechnika – kwadrans.

Według szacunków rocznie z nowej trasy będzie korzystało ponad milion pasażerów. Po wybudowaniu wszystkich odcinków tramwaju do Wilanowa wygodne połączenie z drugim co do wielkości dworcem w Warszawie zyskają również mieszkańcy Woli i Bemowa.