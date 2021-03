W niedzielę o 8.36 z Warszawy Głównej ma odjechać pierwszy pociąg od 24 lat

Od niedzieli pasażerów czekają zmiany w organizacji ruchu. Po 24 latach wraca odnowiona stacja Warszawa Główna, co oznacza, że zmienia się także rozkład jazdy pociągów SKM i KM. "Przewidziano kilkanaście połączeń Polregio i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na trasie do Łodzi Fabrycznej oraz Kolei Mazowieckich do Skierniewic, Grodziska Mazowieckiego, Piaseczna, Dobieszyna i Łowicza, Sochaczewa" – zapowiedział Karol Jakubowski, rzecznik prasowy PKP PLK.