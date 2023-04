Zabytkowe tramwaje i autobusy, promy, statek, a nawet kolej wąskotorowa

W poniedziałek, 1 maja, rusza 15. sezon Warszawskich Linii Turystycznych. Z zabytkowymi tramwajami, autobusami i kolejką wąskotorową. Na Wisłę wracają promy, a do Serocka popłynie statek.

- Warszawskie Linie Turystyczne to nasz coroczny, letni przebój. Zapraszam na 15. już sezon specjalnej oferty komunikacji miejskiej na tę cieplejszą część roku. To doskonały pomysł na rodzinny wypad i poznanie atrakcji Warszawy z innej perspektywy. Odwiedzający nas turyści, ale i sami warszawiacy, uwielbiają przejazdy zabytkowymi tramwajami i autobusami. Olbrzymim powodzeniem cieszą się również warszawskie promy i statek do Serocka. Zapraszam wszystkich do Warszawy - korzystajcie z uroków naszej stolicy wolnego czasu - mówi cytowany w komunikacie Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Promy, tramwaj wodny i statek do Serocka oraz linia tramwajowa obsługiwana zabytkowymi wagonami zadebiutowały w 2009 roku. W ciągu kolejnych lat dołączyły do nich autobusy pamiętające dawną Warszawę i kolej wąskotorowa. W ciągu 14 sezonów na wyjątkową wycieczkę wybrało się nimi już ponad półtora miliona osób.

Zabytkowe tramwaje na linii 36

Jak co roku spory fragment stolicy będzie można przejechać zabytkowymi tramwajami linii 36, które najczęściej jeżdżą trasą: PL. NARUTOWICZA – Filtrowa – Nowowiejska – Marszałkowska – gen. W. Andersa – A. Mickiewicza – J. Słowackiego – METRO MARYMONT. Wyjątkowy będzie tylko dzień inauguracyjny, czyli 1 maja, kiedy tramwaje – zamiast ulicą Marszałkowską – przejadą przez al. Jana Pawła II pomiędzy przystankami Nowowiejska i Muranowska.

Od 1 maja do 24 września tramwaje linii 36 kursują w dni wolne od pracy, a w wakacje (od 26 czerwca do 3 września) codziennie UM Warszawa

Z okien taboru, który już na co dzień nie wozi pasażerów, można podziwiać m.in. część Ochoty, w której zachowała się przedwojenna zabudowa – z neoromańskim kościołem pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w parafii św. Jakuba Apostoła; malowniczą ulicę Filtrową z pamiątkowymi, powstańczymi kotwicami na murach; ulicę Marszałkowską z socrealistyczną Marszałkowską Dzielnicą Mieszkaniową czy zielony Żoliborz i jego modernistyczną zabudowę.

Od 1 maja do 24 września tramwaje linii 36 kursują w dni wolne od pracy, a w wakacje (od 26 czerwca do 3 września) codziennie. Dodatkowe dni kursowania zaplanowano na 2 maja i 9 czerwca.

Na linii 36 można spotkać doskonale znane warszawiankom i warszawiakom tramwaje 13N – tzw. parówki, 105Na – nazywane "akwariami" oraz wyjątkowy egzemplarz 102N – ten tramwaj został sprowadzony do Warszawy z Poznania w 2004 roku. Wagony 13N to najbardziej warszawskie ze stołecznych tramwajów – stały się one jednym z symboli stolicy. Widać je w wielu polskich filmach i serialach. Zostały opracowane i wyprodukowane tylko z myślą o Warszawie, w chorzowskiej fabryce Konstal. Powstało ich aż 840.

15. sezon Warszawskich Linii Turystycznych UM Warszawa

Najstarszy tramwaj na linii T

W wakacyjne soboty i niedziele od 24 czerwca do 3 września – oraz dodatkowo 14 sierpnia – w godzinach 12.00-19.00 na tory wyjadą (co 45 minut) tramwaje linii T. Obsługiwane są one najstarszymi tramwajami z kolekcji Tramwajów Warszawskich.

"Tetka" będzie jeździła trasą: PL. NARUTOWICZA – Grójecka – Al. Jerozolimskie – most Józefa Poniatowskiego – al. Zieleniecka – Targowa – Trasa W-Z – Marszałkowska – Nowowiejska – Filtrowa – PL. NARUTOWICZA.

Jelcze i Ikarusy na linii 100

Przejazd zabytkowymi autobusami marek Jelcz i Ikarus to prawdziwa podróż w czasie, a dla niektórych pasażerów wręcz podróż sentymentalna – były to przecież autobusy ich młodości.

"Setka" pozwala zwiedzić Warszawę na obu brzegach Wisły, na trasie: DW. CENTRALNY – E. Plater – Świętokrzyska – Prosta – Towarowa – Okopowa – M. Anielewicza – Świętojerska – Bonifraterska – Konwiktorska – R. Sanguszki – Wybrzeże Gdańskie – most Śląsko-Dąbrowski – al. „Solidarności” – Targowa – Ratuszowa – Wybrzeże Helskie – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Topiel – L. Kruczkowskiego – Książęca – Al. Ujazdowskie – Bagatela – Marszałkowska - Koszykowa – DW. CENTRALNY.

"Setka" pozwala zwiedzić Warszawę na obu brzegach Wisły UM Warszawa

Wycieczkę autobusem linii 100 można połączyć ze spacerem po atrakcyjnych zakątkach Warszawy. Można nim dojechać m.in.: na Stare Miasto, do Parku Praskiego i zoo, w Aleje Ujazdowskie czy do Łazienek Królewskich.

W autobusach i tramwajach Warszawskich Linii Turystycznych obowiązują wszystkie bilety z taryfy Zarządu Transportu Miejskiego. W przypadku pojazdów bez kasowników, bilety są kasowane przez konduktorów – członków Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Na biletach jednorazowych przesiadkowych oraz czasowych konduktorzy umieszczają pieczątkę wraz z adnotacją o dacie i godzinie rozpoczęcia przejazdu.

Na Wisłę wracają promy

Wracają również promy. Przez Wisłę przeprawić się będzie można na trzech trasach: promem Słonka – pomiędzy Cyplem Czerniakowskim (pomost pływający) a Saską Kępą (plaża); promem Pliszka: Most Józefa Poniatowskiego (nabrzeże) – Stadion Narodowy (plaża); promem Wilga: Podzamcze z Fontannami (pomost pływający) – Zoo (plaża).

Promy będą kursowały w dni wolne: od 1 maja do 24 września oraz 2 maja i 9 czerwca. W wakacje, od 1 lipca do 31 sierpnia, przeprawy działają codziennie.

Na Wisłę wracają promy UM Warszawa

Promy Pliszka i Słonka zabierają 21 a Wilga 40 pasażerów oraz rowery. Przeprawa jest bezpłatna.

Statkiem do Serocka

To już prawdziwa wyprawa – Zefir wypływa z przystani na Żeraniu i kanałem oraz przez Zalew Zegrzyński dopływa do Serocka. Trasa rejsu prowadzi fragmentem wodnego szlaku Batorego. W czasie rejsu statek dodatkowo podpływa pod ruiny starego mostu z 1897 roku, który został wysadzony w 1915 roku przez wycofujące się wojska rosyjskie. Zefir zabiera na pokład 98 pasażerów. Na statku jest grill oraz bufet z ciepłymi i zimnymi napojami. W Serocku przewidziano czas na odpoczynek na lądzie (ok. 2 h), a następnie powrót do Warszawy. Podróż rozpoczyna się o godz. 9, a powrót do Warszawy jest planowany ok. godz. 18.

Statek do Serocka pływa od 1 maja do 24 września w soboty, niedziele i święta oraz 2 maja i 9 czerwca.

Bilety na rejs można kupić: - na stronie internetowej www.bilety24.pl od środy 26 kwietnia; - w Punkcie Obsługi Pasażerów Dworzec Wileński – w piątki w godz. 15:00-18:00 i w soboty w godz. 8.00-11.00 (płatność tylko gotówką).

Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa i linia autobusowa 51

Nie mniej ciekawa atrakcja WLT to Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa. Historia zaczęła się pod koniec XIX wieku, kiedy zamożny warszawski krawiec Eugeniusz Paszkowski zamarzył o kolejce z Warszawy do Piaseczna – biegnącej wzdłuż ówczesnego Traktu Aleksandryjskiego (obecnie ulica Puławska).

Zabytkowa kolejka wąskotorowa wyruszać będzie w każdą sobotę UM Warszawa

Zabytkowa kolejka wąskotorowa wyrusza w każdą sobotę (w okresie 1 maja – 23 września) o godzinie 14 ze stacji w Piasecznie. Przejeżdża przez Zalesie Dolne z zabytkową stacją z lat 30. XX wieku, Głosków, Runów i Złotokłos, by dotrzeć do Tarczyna. W drodze powrotnej zatrzymuje się w Runowie, gdzie peron znajduje się tuż przy leśnej polanie. Tam pasażerowie mają czas dla siebie. Można przejść się na spacer do lasu czy zwiedzić pobliski Złotokłos – przedwojenne letnisko, gdzie wychował się Marek Hłasko i mieszkał m.in. Mieczysław Fogg. Czas przejazdu kolejką wraz z piknikiem w Runowie to około cztery godziny. Do Piaseczna można dojechać np. specjalną zabytkową linią autobusową 51, która jest przeznaczona tylko dla osób wybierających się na przejazd Piaseczyńską Koleją Wąskotorową.

Na stację Piaseczno Miasto Wąskotorowe można dojechać z Warszawy również autobusami linii 724 i 727 do przystanku Kolejka Piaseczyńska.

Bilety na przejażdżkę kolejką są dostępne na stronie internetowej www.kolejka-piaseczno.pl. Można je także kupić w dniu wycieczki (jeżeli wcześniej nie zostaną wyprzedane online) w kasie na peronie w Piasecznie.

