Nowe nazwy pociągów Kolei Mazowieckich. Konkurs rozstrzygnięty

Propozycje miały nawiązywać do miejsc, postaci lub wydarzeń związanych z daną miejscowością.

Lista zwycięskich nazw

Zwycięskie nazwy to: Ciechan (Warszawa–Ciechanów), Czyżyk (Warszawa–Czyżew), Działdowiak (Warszawa–Działdowo), Łukowiak (Warszawa–Łuków), Kurpiak (Warszawa–Ostrołęka), Mazoviak (Warszawa– Płock), Radomianka (Warszawa–Radom) i Siedlecki (Warszawa–Siedlce).

- Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem internautów. Dzięki zabawie podróżni KM mogli zabrać bezpośredni głos i wymyślić nazwy pociągów, którymi na co dzień dojeżdżają do pracy czy też szkoły. Mogę zdradzić, że wiele prac skradło serca jurorów, jednak mogliśmy wybrać tylko 8 z nich. Komisja konkursowa kierowała się prostotą, oryginalnością, a także nawiązaniem do historii miast, regionu, czy też otaczającej przyrody – powiedział członek zarządu Kolei Mazowieckich oraz przewodniczący Kapituły Konkursowej Dariusz Grajda.