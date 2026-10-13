Komunikacja Pociągi z Warszawy do Trójmiasta będą kursować co pół godziny Oprac. Dariusz Gałązka |

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- W nowym rozkładzie jazdy, który wejdzie w życie w grudniu, pociągi między Warszawą a Trójmiastem będą kursować co pół godziny - zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

600 pociągów dziennie

Szef resortu infrastruktury zwrócił uwagę, że we wchodzącym w życie 13 grudnia rozkładzie jazdy, liczba połączeń PKP Intercity będzie rekordowa. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski doprecyzował, że w skali całego kraju będzie to 600 pociągów dziennie, a w okresie letnim liczba ta wzrośnie do 622.

Klimczak podkreślił, że w nowym rozkładzie pociągi PKP Intercity będą odjeżdżać każdego dnia z większą częstotliwością z różnych miejscowości. - To jest 50 procent pociągów więcej, niż to było w rozkładzie jazdy, który obowiązywał w 2023 roku - wskazał Malinowski.

- Zwiększamy liczbę połączeń między największymi aglomeracjami, między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem, Trójmiastem, ale również zwiększamy liczbę połączeń pomiędzy małymi średnimi miejscowościami, łącząc je z dużymi aglomeracjami - dodał.

Krótsze czasy przejazdu

Malinowski podkreślił, że skrócą się czasy podróży. Wskazał, że z Gdańska do Warszawy dojedziemy najszybciej w ciągu 2 godzin i 18 minut, z Krakowa do Gdańska w 4 godziny i 45 minut, z Gdańska do Wrocławia - w 4 godziny 8 minut. - Takie czasy są bezkonkurencyjne dla transportu drogowego, ale myślę, że tak samo dla transportu lotniczego - dodał szef PKP Intercity.

Przypomniał, że przewoźnik w przyszłym roku rozpocznie odbiory pociągów hybrydowych od Newagu, które pojadą m.in. do Łomży, umożliwiając tym samym połączenie tego miasta z Warszawą.