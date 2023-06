Po 29 latach wraca połączenie kolejowe do Zegrza Południowego

Inwestycja prowadzona przez PLK SA od 11 czerwca zapewni połączenia z Zegrza Południowego do Wieliszewa, Legionowa i Warszawy. Przejazd 3,5 km odcinkiem między Wieliszewem a Zegrzem Południowym zajmie - według zapowiedzi kolejarzy - ok. cztery minut. Bezpośrednia podróż z Zegrza Południowego do Warszawy Gdańskiej wyniesie ok. 35 minut, a do Warszawy Zachodniej ok. 45 minut. Pociągi będą odjeżdżać co ok. godzinę. Szczegóły połączeń dostępne są na Portalu Pasażera.