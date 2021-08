Dodatkowe tory i przystanek na Grochowie. Kolejarze podpisali umowę z wykonawcą

Nowy przystanek przy Szaserów

Nowy przystanek Warszawa Grochów, który powstanie na modernizowanym odcinku, będzie położony w pobliżu Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów. Kolej zapewni lepszy dojazd m.in. do osiedli i do szpitala. Na przystanku Warszawa Olszynka Grochowska wybudowany zostanie nowy peron, a kładka nad torami zostanie wyremontowana i wyposażona w windy. Zainstalowany zostanie także system informacji pasażerskiej.

Przebudowa na stacji Warszawa Wawer

Jak informuje resort infrastruktury, modernizacja odcinka linii kolejowej nr 7 z Warszawy Wschodniej Osobowej do stacji Warszawa Wawer to pierwszy etap prac na trasie Warszawa-Otwock. Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację dwóch torów oraz budowę dwóch dodatkowych od stacji Warszawa Gocławek do stacji Warszawa Wawer.

Rzecznik prasowy PKP PLK Mirosław Siemieniec dopytywany przez nas o to, czy umowa obejmuje także budowę dwóch dodatkowych torów między Warszawą Wschodnią a Wawrem oraz o to, jaki jest orientacyjny termin budowy dodatkowych torów na dalszym odcinku od Wawra do Otwocka, odpowiedział: - Podpisana dziś umowa obejmuje budowę dodatkowych torów na odcinku Warszawa Gocławek – Warszawa Wawer. Układ czterotorowy będzie następnie kontynuowany w stronę Otwocka w ramach kolejnego etapu projektu na odcinku Warszawa Wawer – Otwock, który planowany jest do realizacji po 2023 roku.