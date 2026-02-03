Dwa pociągi SKM pokonał mróz. "Rekomendujemy korzystanie z usług innych przewoźników"

Największy mróz odsunie się znad Polski

O szczegóły zapytaliśmy w SKM. - Nad ranem, z powodu mrozu, doszło do awarii taboru - poinformował w rozmowie z tvnwarszawa.pl Karol Adamaszek, rzecznik prasowy SKM. Na stacji Piaseczno najpierw doszło do awarii jednego składu, potem drugiego. - Musimy tymi pojazdami awaryjnie zjechać na bocznicę i zastąpić je innymi. Jesteśmy w trakcie tych wszystkich czynności - wyjaśnił.

W związku z awarią powstał efekt domina. - Doszło do poważnych utrudnień na liniach S4 i S40, czyli Piaseczno-Zegrze Południowe i Piaseczno-Radzymin - dodał Adamaszek. Z utrudnieniami mierzyli się też inni przewoźnicy.

Około godz. 7.40 przywrócono ruch przez stację Piaseczno w obu kierunkach. Jednak utrudnienia w ruchu SKM nadal trwają. Rozkładowy ruch pociągów jest przywracany. Możliwe są opóźnienia, skrócenia relacji wybranych połączeń i odwołania pociągów na całej trasie przejazdu.

- Mogą być opóźnienia nawet do 60 minut. W obecnej sytuacji rekomendujemy korzystanie z usług innych przewoźników i środków transportu do czasu przywrócenia rozkładowej jazdy pociągów SKM - przekazał Adamaszek.