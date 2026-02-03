Logo TVN Warszawa
Warszawa
Komunikacja

Dwa pociągi SKM pokonał mróz. "Rekomendujemy korzystanie z usług innych przewoźników"

Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Największy mróz odsunie się znad Polski
Nad ranem, na stacji Piaseczno, doszło do awarii dwóch pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej. Powodem był mróz. Ruch został już przywrócony, jednak nadal występują utrudnienia.

O szczegóły zapytaliśmy w SKM. - Nad ranem, z powodu mrozu, doszło do awarii taboru - poinformował w rozmowie z tvnwarszawa.pl Karol Adamaszek, rzecznik prasowy SKM. Na stacji Piaseczno najpierw doszło do awarii jednego składu, potem drugiego. - Musimy tymi pojazdami awaryjnie zjechać na bocznicę i zastąpić je innymi. Jesteśmy w trakcie tych wszystkich czynności - wyjaśnił.

W związku z awarią powstał efekt domina. - Doszło do poważnych utrudnień na liniach S4 i S40, czyli Piaseczno-Zegrze Południowe i Piaseczno-Radzymin - dodał Adamaszek. Z utrudnieniami mierzyli się też inni przewoźnicy.

Około godz. 7.40 przywrócono ruch przez stację Piaseczno w obu kierunkach. Jednak utrudnienia w ruchu SKM nadal trwają. Rozkładowy ruch pociągów jest przywracany. Możliwe są opóźnienia, skrócenia relacji wybranych połączeń i odwołania pociągów na całej trasie przejazdu.

- Mogą być opóźnienia nawet do 60 minut. W obecnej sytuacji rekomendujemy korzystanie z usług innych przewoźników i środków transportu do czasu przywrócenia rozkładowej jazdy pociągów SKM - przekazał Adamaszek.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

