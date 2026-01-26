Opóźnienie pociągu dłuższe niż czas całego przejazdu

Trudne warunki atmosferyczne wywołały duże utrudnienia na kolei Źródło: "Fakty po Południu" TVN

Z powodu złych warunków atmosferycznych pociągi PKP Intercity mogą być opóźnione lub odwołane - podał w poniedziałek przewoźnik. Wstrzymano ruch pociągów na kilku odcinkach: Rzepin – Szczecin Główny w obu kierunkach; Poznań Główny – Szczecin Główny w obu kierunkach oraz Poznań Główny – Piła Główna – Białogard w obu kierunkach.

Opóźnienia na dworcu Warszawa Centralna

Sytuację na dworcu Warszawa Centralna sprawdził dziennikarz TVN24 Michał Gołębiowski. Z jego relacji wynikało, że rekordowe opóźnienie po godzinie 16 notował pociąg jadący do stolicy z Zielonej Góry, który był spóźniony o 440 minut, czyli niespełna 7,5 godziny. To więcej niż powinna trwać cała podróż na tym odcinku. Według planu powinien on pojawić się na warszawskim peronie o godzinie 10.28.

200 minut - ponad trzy godziny - opóźnienia zanotował z kolei pociąg z Berlina.

Podobnych sytuacji jest więcej. Skład do oddalonych o niespełna 100 kilometrów Siedlec spóźniał się o pół godziny, z kolei przejeżdżający przez Warszawę Centralną pociąg PKP Intercity relacji Szczecin-Rzeszów miał półtorej godziny opóźnienia. Ponadto odwołany został pociąg do stacji Łódź Fabryczna. Na tej trasie honorowane są bilety innych przewoźników.

Utrudnienia na kolei w Polsce

Podobne sytuacje można znaleźć w całej Polsce. Na przykład skład PKP Intercity z Poznania do Przemyśla miał przed godziną 17 opóźnienie przekraczające 200 minut, a pociąg z Suwałk do Świnoujścia - 170 minut.

Opady marznące doprowadziły do utrudnień na kolei na zachodzie Polski Źródło: TVN24

Według serwisu PKP Portal Pasażera największe opóźnienia wystąpiły w poniedziałek na następujących kursach:

KW PKM1/PKM 70837 Leszno-Szamotuły, czas opóźnienia 479 minut;

PR 80312 Stargard-Gryfino, 448 min.;

PR 85422 Piła Główna-Bydgoszcz Główna, 443 min.;

PR 88810 Kamień Pomorski-Szczecin Główny, 433 min.;

PR 80705 Stargard-Świnoujście Port, 430 min.

W związku z utrudnieniami PKP Intercity odwołało pociąg IC nr 8034/5 "ZAMOYSKI" relacji Kołobrzeg-Piła Główna. Odwołano też IC nr 6504/5 "MIESZKO" relacji Wrocław Główny-Gdynia Główna, ale na tym odcinku przejazd podróżnym umożliwiono pociągiem IC nr 4510/1 "HEWELIUSZ" relacji Katowice-Gdynia Główna.

Spółka odwołała też na całej trasie pociągi: IC nr 8314/5 "MATEJKO" Szczecin Główny-Przemyśl Główny, EIP nr 8102/3 Szczecin Główny-Warszawa Wschodnia, IC nr 8310/1 "KOSSAK" Kołobrzeg-Przemyśl Główny, IC nr 2524/5 "KUJAWIAK" Lublin Główny-Bydgoszcz Główna, EIC nr 1602/3 "ŚLĘŻA" Warszawa Wschodnia-Wrocław Główny, IC nr 7700/1 "GÓRSKI" relacji Zielona Góra Główna-Poznań Główny, IC nr 146 (81000/1) "WIGRY" Szczecin Główny-Mockava oraz IC nr 8322/3 "SUKIENNICE" Szczecin Główny-Kraków Główny. W tych przypadkach przejazd ma być umożliwiony kolejnymi pociągami.

Utrudnienia na dworcu kolejowym w Lesznie Źródło: TVN24

