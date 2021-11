Samolot z Warszawy do Krakowa zawrócił na stołeczne lotnisko. "Ma usterkę techniczną"

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy informację o tym, że samolot PLL LOT o numerze LO3923, który wyleciał w poniedziałek 29 listopada o godzinie 16.46 z Warszawy do Krakowa, doleciał do Krakowa, jednak nie wylądował i zawraca do Warszawy. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z rzecznikiem Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztofem Moczulskim. - Samolot zawraca z przyczyn technicznych, nie jest to żadne awaryjne lądowanie. Samolot ma usterkę techniczną, której nie można usunąć w Krakowie, dlatego zawraca do Warszawy - przekazał rzecznik.