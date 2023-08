Chcą pilnego utworzenia komunikacji zastępczej

Mieszkańcy podwarszawskich Michałowic i Podkowy Leśnej domagają się pilnego utworzenia komunikacji zastępczej po zapowiedziach o zamknięciu od września dojazdu do stacji Warszawa Zachodnia i Warszawa Śródmieście. Przygotowali petycję, na którą zareagowali samorządowcy. Do WKD trafiło pismo, w którym zaznaczono, że wiele osób nie ma możliwości korzystania z pozostałych linii kolejowych, bo przebiegają one poza granicami gmin.

Petycja powstała w związku z opublikowaniem planowanego rozkładu jazdy pociągów WKD od 3 września 2023 roku. Zawiera on informację o wyłączeniu pociągów między stacją Warszawa Śródmieście WKD a przystankiem Warszawa Reduta Ordona. Zamknięcie kluczowego dla dojazdów do centrum Warszawy odcinka WKD związane jest z realizowaną inwestycją w rejonie Dworca Zachodniego. Przewoźnik zachęca do korzystania z oferty stołecznego Zarządu Transportu Miejskiego oraz innych przewoźników kolejowych - Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.

Zaledwie dwa pociągi innych przewoźników

W petycji podkreślono, że nie pojawiła się informacja o zwiększeniu liczby pojazdów (nie jest widoczna na stronie internetowej ZTM). Już obecnie w szczycie autobusy wskazane jako komunikacja do centrum Warszawy są przepełnione. "Dodatkowo, ze stacji Warszawa Aleje Jerozolimskie w stronę centrum Warszawy odjeżdżać będą zaledwie dwa pociągi innych przewoźników na godzinę, posiadające już bardzo wielu pasażerów z innych stacji, a rozkład tych odjazdów będzie całkowicie nieskoordynowany z przyjazdami pociągów WKD" - dodano.

Zaznaczono, że czas dojazdu do centrum Warszawy będzie dla większości miejscowości na linii WKD dwukrotnie dłuższy i będzie się odbywał w gigantycznym tłoku.

"Sytuacja stanowi poważne zagrożenie możliwości dojazdu nie tylko dla pracowników firm warszawskich, ale również dla uczących się w tamtejszych szkołach oraz korzystających w Warszawie z innych usług, na przykład ochrony zdrowia" - napisano.

Podkreślono, że w szczególności problem dotyczy stacji Warszawa Aleje Jerozolimskie, która nie jest przystosowana do funkcji węzła przesiadkowego między autobusami a zatłoczonymi WKD z uwagi na wąskie schody oraz perony autobusowe.

Pod petycją "NIE zabieraniu nam dojazdu do Warszawy!" podpisało się już około tysiąca osób.

Na głosy mieszkańców zareagowali burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński i wójt gminy Michałowice Małgorzata Pachecka, którzy wystosowali pismo w tej sprawie do Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Chcą pilnego utworzenia komunikacji zastępczej dla mieszkańców gminy Michałowice oraz miasta Podkowa Leśna, którzy nie mają możliwości korzystania z linii kolejowych typu Koleje Mazowieckie, bo przebiegają one poza granicami tych gmin i są trudno osiągalne dla wielu grup mieszkańców.

Wnioskują o komunikację autobusową zastępczą, która powinna odbywać się w dwóch osiach: podłużnej (Podkowa Leśna - Warszawa Śródmieście i Komorów/Reguły/Michałowice/Opacz – Warszawa Śródmieście) oraz poprzecznej (Podkowa Leśna – PKP Brwinów, WKD Komorów – PKP Pruszków, Pęcice Małe–Pęcice–Reguły – PKP Ursus, Michałowice wieś-Michałowice – PKP Ursus, WKD Komorów – P&R Aleja Krakowska w Warszawie przez Pęcice Małe i Sokołów).

Postulują zwiększenie częstotliwości kursów WKD co najmniej w godzinach szczytu. Proszą też o pilne spotkanie z udziałem wszystkich stron.

WKD analizuje sytuację

Do pisma odniósł się rzecznik WKD Krzysztof Kulesza. "Podjęta została analiza w nawiązaniu do otrzymanego pisma, czy i w jakim zakresie możliwe będzie uzupełnienie oferty przewozowej o dodatkowe środki transportu w terminie od dnia 03.09 lub późniejszym – biorąc pod uwagę zawierane porozumienia w sprawie honorowania wszystkich rodzajów biletów WKD na określonych odcinkach i relacjach z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie i spółką Koleje Mazowieckie – KM" - przekazał rzecznik.

Z kolei rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert powiedział, że urzędnicy będą uważnie obserwowali i analizowali potoki pasażerskie w autobusach w Alejach Jerozolimskich i reagowali w razie potrzeby.

"Spodziewamy się większego zainteresowania pasażerów autobusami komunikacji miejskiej na odcinku z przystanku na wiadukcie nad stacją WKD Warszawa Aleje Jerozolimskie do centrum. Dlatego w godzinach porannych planujemy wydłużenie trasy autobusów linii 158, tak, by można było do nich wsiąść na wiadukcie – z pętli CH Reduta dojadą do ulicy Popularnej i stamtąd, po zawróceniu, w stronę centrum. W rezerwie będą dodatkowe autobusy do zasilenia linii 127 w stronę centrum, które wyjadą na trasę w razie potrzeby" - dodał.

Od niedzieli, 3 września, pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej nie dojadą do stacji Warszawa Zachodnia, a w związku z tym również do Śródmieścia. Swój bieg zakończą na stacji Warszawa Reduta Ordona. Taka organizacja ruchu ma potrwać do lipca 2024 r.

