Nowy parking P+R na Ursynowie gotowy. Od czwartku można zostawić tu auto

Parking na 138 aut powstał w pobliżu stacji PKP Warszawa Jeziorki, na południowozachodnim krańcu Ursynowa. Od czwartku, 3 listopada będzie można zostawić tam swoje auto, a podróż do stolicy kontynuować komunikacją miejską.

Nowy parking powstał w sąsiedztwie ulicy Karczunkowskiej, przy stacji kolejowej Warszawa Jeziorki. Stołeczny ratusz zachwala, że to wygodne miejsce na przesiadkę z auta do komunikacji miejskiej dla mieszkańców części Ursynowa oraz Piaseczna, Góry Kalwarii, Konstancina-Jeziorny, Tarczyna, Prażmowa i Lesznowoli. Z przystanków na sąsiadującym z parkingiem wiadukcie odjeżdżają autobusy 715 i 737, które dowożą pasażerów do metra na Ursynowie. W pobliżu jest też pętla autobusu linii 809. "Na stacji Warszawa Jeziorki zatrzymują się również pociągi linii R8 Kolei Mazowieckich, a w przyszłym roku zbudowana zostanie stacja pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie do Piaseczna" - zapowiadają urzędnicy.

Parking P+R Jeziorki ma 138 miejsc postojowych w tym sześć dla osób z niepełnosprawnościami, trzy dla kierowców podróżujących z innym osobami (tzw. podróże współdzielone – miejsca są oznaczane "2+"), a także dwa stanowiska Kiss&Ride dla kierowców podwożących pasażerów do komunikacji publicznej. Jest też 40 miejsc dla rowerów. Na dniach zostaną oddane dwa stanowiska do ładowania aut elektrycznych. Na dachach wiat zainstalowano panele fotowoltaiczne. Posadzono też zieleń.

Budowa parkingu kosztowała 7 milionów złotych.

Pozostawienie samochodu na nowym parkingu to dobra alternatywa dla osób, które na co dzień w drodze do pracy jadą ulicą Puławską. Wielu kierowców narzeka, że po uruchomieniu buspasa, tworzą się tam uciążliwe korki.

Jak korzystać z parkingu P+R?

Parkingi przesiadkowe dostępne są we wszystkie w dni tygodnia w godz. 4.30 - 2.30. Pierwsze 20 minut jest bezpłatne. Kierowcy, którzy chcą zostawić samochód bezpłatnie na dłużej, muszą posiadać aktywny bilet ZTM: krótkookresowy (dobowy, 3-dniowy, weekendowy), długookresowy (30- i 90-dniowy) lub uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

System opłat za parkowanie jest bezobsługowy. Tablica rejestracyjna jest odczytywana przy wjeździe na parking. Przed wyjazdem, w kasie parkingowej trzeba będzie podać numer rejestracyjny samochodu oraz przedstawić aktywny kartonikowy bilet ZTM lub zakodowany na Warszawskiej Karcie Miejskiej lub innym nośniku. Bilet kartonikowy należy włożyć do czytnika, a kartę lub urządzenia mobilne z kodem QR do niego zbliżyć. Jeśli kierowca nie posiada dokumentu uprawniającego do bezpłatnego postoju, kasa parkingowa naliczy i pobierze opłatę parkingową.

Sieć parking P+R w Warszawie to 17 obiektów. To w sumie 4,8 tys. miejsc postojowych dla aut, blisko tysiąc dla rowerów, a także 38 stanowisk do ładowania "elektryków".

Kierowcy narzekają na korki przy skręcie w Karczunkowską Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Autor:dg/r

Źródło: tvnwarszawa.pl