Komunikacja Noc Muzeów w Warszawie. Atrakcje dla miłośników komunikacji miejskiej

Stałe wystawy, niedostępne na co dzień miejsca i wyjątkowe atrakcje

Na stołeczne ulice wyjadą dwie parady – autobusowa i tramwajowa. Parada Zabytkowych Tramwajów wyruszy o godz. 17.00 z Placu Narutowicza, a następnie pojedzie ulicami: Grójecką, Mostem Poniatowskiego, Al. Zieleniecką, Targową, Kijowską, Al. Tysiąclecia i Kawęczyńską – do Zajezdni Praga.

O tej samej godzinie z Dworca Wschodniego (pętla przy ul. Lubelskiej) wystartuje Parada Zabytkowych Autobusów. Historyczne pojazdy pojadą trasą: Lubelska, Zamoyskiego, Targowa, zawrócą przy Sokolej i dalej Al. Zieleniecką, Al. Poniatowskiego, Wioślarską, Solec, Al. Armii Ludowej (zjazdem przy GUS), Al. Niepodległości, Batorego, Św. Boboli, Wołoską i Woronicza do Zajezdni Woronicza.

Wstęp do zabytkowych pojazdów będzie bezpłatny. Nie jest także wymagana wcześniejsza rezerwacja czy pobranie wejściówek.

Miejsca startu i końca parad będą dostępne również dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. I choć tramwaje biorące udział w paradzie są wysokopodłogowe, na pokład wagonów – w miarę możliwości – pomoże wejść brygada konduktorska. "Część autobusów biorących udział w paradzie jest niskopodłogowa" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Zwiedzanie zajezdni

Tramwaje Warszawskie, obchodzące w tym roku jubileusz 160-lecia, zapraszają od godz. 18.00 do 24.00 na wspólne świętowanie do zajezdni przy ul. Kawęczyńskiej 16. W programie m.in. nocne zwiedzanie obiektu i urodzinowy tort.

Również Miejskie Zakłady Autobusowe przygotowują magiczną noc w zajezdni – w zajezdni Woronicza przy ul. Woronicza 29.

Zwiedzający będą mogli m.in. poznać, jak funkcjonuje zajezdnia, a podczas przejazdu autobusem elektrycznym przewodnicy opowiedzą o mijanych miejscach: ciągu obsługi codziennej wraz z myjnią i hali obsługi technicznej wraz ze specjalnym stanowiskiem do mycia silników. Zwiedzający zobaczą też system ładowarek dla autobusów elektrycznych.

Linie M, A i R

Sobotnim wieczorem, około godziny 18.00, na stołeczne ulice wyjadą specjalne linie, które dowiozą do otwartych dla zwiedzających muzeów.

Linia tramwajowa M, na trasie Zajezdnia "Praga" – Metro Płocka, dowiezie m.in. na Stare Miasto, do dworca Wileńskiego oraz pod stuletnią zajezdnię tramwajową na Pradze-Północ. Będzie kursować w godz. 18.30-00.00. Przejazd linią M będzie bezpłatny.

Linia autobusowa A, którą obsłużą najstarsze zabytkowe pojazdy, w porównaniu do innych muzealnych autobusów, nie kursuje spod Pałacu Kultury, a połączy Zajezdnię Woronicza z Metrem Wierzbno. Będzie kursować w godz. 18.00-00.30. Przejazd jest bezpłatny.

Linia autobusowa R z Metro Wilanowska do Zajezdni Woronicza umożliwi dojazd do zajezdni autobusowej i powrót do stacji metra Wierzbno i Wilanowska. Będzie kursować w godz. 18.00-00.30. Przejazd bezpłatny.

Linie B,C,D,E,F

"Oprócz linii obsługiwanych taborem zabytkowym, wyjadą także te obsługiwane taborem współczesnym. Autobusy linii: B, C, D, E i F kursują w godzinach 18.00-1.30. Przejazdy nimi są bezpłatne" - przekazał ZTM.

Linia autobusowa B będzie kursowała w pętli na trasie Emilii Plater - Wilanów. Linia autobusowa C w pętli z Emilii Plater do Łazienek Królewskich. Linia autobusowa D „Okólna” również w pętli z Emilii Plater do Szwedzkiej. Linia autobusowa E w pętli: Emilii Plater – Esperanto. Linia autobusowa F w pętli: Emilii Plater – Pl. Wilsona.

Przejazdy liniami B, C, D, E, F są bezpłatne. Wszystkie kursy obsłużą pojazdy niskopodłogowe.

Tramwaje, autobusy i metro będą kursować częściej

Częściej będą kursowały pojazdy komunikacji miejskiej. Kursowanie linii metra M1 i M2 w nocy z sobotę na niedzielę będzie wydłużone do godz. 2.30. Do godz. 1.00 będzie kursowało co 7,5 minuty, a po godz. 1.00 do ok. godz. 02.30 co 15 minut.

Linie tramwajowe 2, 4, 9, 11, 16 i 17, 26 będą kursować dłużej – do około godz. 2.30. Do godz. 1.00 co ok. 10 minut, a później co 15 minut. Będą obowiązywały specjalne rozkłady jazdy, a dodatkowe kursy linii 4 dojadą tylko do pętli Annopol, zaś 11 aż na Nowe Bemowo.

Linia turystyczna 36 będzie jeździła dłużej – do 23.30, a linia 13 będzie jeździła co 20 minut do godz. ok 23.30. Również do około godz. 2.30 będą kursowały linie autobusowe 116, 180, 190, 509, 517 i 527. W godzinach 19.00-1.30 linie będą jeździły co około 10 minut, a po godz. 1.30 co około 15 minut. Do godz. 2.30 z częstotliwością 15 minut będą kursowały również linie nocne: N21, N25 i N32.

Od godz. 15.00 do końca kursowania autobus linii 503 będzie zatrzymywał się na przystanku Łazienki Królewskie. Autobusy linii 116, 160, 180, 190, 503, 509, 517, 527, N21, N25 i N32 będą jeździły według specjalnych rozkładów jazdy.

Koleje Mazowieckie zapraszają zaś na nocne zwiedzanie Stacji Muzeum i przejazd piętrowym pociągiem.

Zwiedzanie kanału burzowego

Wodociągowcy pokażą na co dzień niedostępne miejsce - komorę przelewu burzowego zaprojektowanego przez Williama Heerleina Lindleya. „Warunkiem udostępnienia lindleyowskiej komory będzie pogoda bezdeszczowa, dlatego już od dziś trzymajcie kciuki za piękną pogodę” - podkreślili wodociągowcy.

Tę praską komorę przelewu burzowego zbudowano 118 lat temu. W czasie, gdy powstała komora na skrzyżowaniu Ratuszowej i Jagiellońskiej, sieć kanalizacyjna Warszawy liczyła około 200 km, zaś prace nad budową kanalizacji na Pradze dopiero się "rozkręcały".

"Co ciekawe, obiekt został zaprojektowany w taki sposób, by można było do niego wejść i obserwować wnętrze ze specjalnej galerii otaczającej sam kanał. By tej obserwacji nadać wyjątkowego klimatu, wokół zainstalowano także oświetlenie w postaci lamp ustawionych wokół barierki otaczającej punkt widokowy. Dzięki temu doskonale widać, jak funkcjonuje ten czynny do dziś obiekt" - przekazali wodociągowcy.

Zwiedzanie rozpocznie się o godz. 17.00, zaś zakończenie planowane jest na godz. 22.00.

Ze względu na charakter i architekturę komory przelewu burzowego mogą do niej wejść wyłącznie dorośli zwiedzający. Liczba osób wchodzących do obiektu jest ograniczona. Wejścia odbędą się w asyście pracowników MPWiK po uprzednim przeszkoleniu z zakresu bhp. Do obiektu nie można wnosić toreb, plecaków i innych pakunków. Warunkiem otwarcia obiektu dla zwiedzających będzie pogoda bezdeszczowa.