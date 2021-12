Koleje Mazowieckie zmieniają rozkład jazdy i podnoszą ceny biletów

"Wraz ze zmianą rozkładu jazdy, zmienią się także ceny biletów. Jest to spowodowane m.in. rosnącą inflacją - prognozowana na koniec tego roku może wynieść nawet 8 proc. – drastyczną podwyżką cen energii, podwyżką płacy minimalnej, a także wzrostem kosztów związanych z wymianą części, podzespołów, elementów zamiennych do taboru kolejowego. W związku z tym, spółka Koleje Mazowieckie została zmuszona do podjęcia decyzji o podwyżce cen biletów o 5 proc., od 12 grudnia 2021 r." - napisano w komunikacie Kolei Mazowieckich.