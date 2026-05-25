Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Komunikacja

Pomieszczą prawie 600 pasażerów i pojadą do 160 kilometrów na godzinę

|
Pociąg zakupiony za pieniądze z KPO
15.01.2024 | Powrót pociągów na trasę Ostrołęka - Chorzele
Źródło wideo: Koleje Mazowieckie
Źródło zdj. gł.: Koleje Mazowieckie/Facebook
Koleje Mazowieckie odebrały do tej pory 23 nowe pociągi Flirt od Stadlera. Do spółki trafią jeszcze 52 składy tego typu. Ich przekazywanie ma się zakończyć we wrześniu 2027 roku.

Koleje Mazowieckie przypomniały, że na zakup 14 pociągów spółka otrzymała dofinansowanie z KPO. Całkowita wartość tego projektu wynosi ponad 607 milionów złotych, natomiast wartość wydatków kwalifikowanych to 490 milionów złotych, z czego dofinansowanie z KPO pokrywa 84 procent tej kwoty.

Umowy dotyczące zakupu nowych pociągów zostały zawarte w połowie 2024 roku, a do tej pory Koleje Mazowieckie odebrały łącznie 23 elektryczne zespoły trakcyjne. Wszystkie 75 składów ma trafić do przewoźnika do końca trzeciego kwartału 2027 roku.

Pociąg zakupiony za pieniądze z KPO
Pociąg zakupiony za pieniądze z KPO
Źródło zdjęcia: Koleje Mazowieckie/Facebook

Pomieści 582 pasażerów

Jak przekazał przewoźnik, nowe pociągi sukcesywnie pojawiają się na kolejowych szlakach - pojazdy przeznaczone są do obsługi tras z Warszawy do Dęblina, Pilawy, Żyrardowa oraz Skierniewic.

Pięcioczłonowe pociągi Flirt w barwach Kolei Mazowieckich są niskopodłogowe, wyposażone m.in. w klimatyzację, monitoring, nowoczesny system informacji pasażerskiej, bezprzewodowy internet oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa, w tym defibrylatory i interkomy alarmowe.

Pojazdy pomieszczą 582 pasażerów, w tym ponad 261 na miejscach siedzących i będą poruszać się z prędkością do 160 kilometrów na godzinę.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
26 min
pc
Wszystkie grzechy Grzegorza Brauna
Artur Zakrzewski
1 godz 20 min
pc
Niebezpieczna sieć, która roznosi terroryzm. "Strzelał z bliska, byliśmy bez szans"
Świętowanie tytułu w szatni Mjällby AIF
Z wioski rybackiej, a zadrwili z potentatów
Bartosz Rainka
Udostępnij:
Tagi:
Pociągi w WarszawiepociągiKoleje Mazowieckie
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Karol Nawrocki i Sławomir Cenckiewicz
"Karolu, popełniłeś straszny błąd". Cenckiewicz o decyzji Nawrockiego
TVN24
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Uciekał przed policją, bo myślał, że jest pijany. Badanie dało zaskakujący wynik
Samolot EasyJet
Pasażer powiadomił załogę. Samolot zmienił kurs
TVN24
Zbigniew Kapiński
Jest nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego
TVN24
W poniedziałek 25 maja Londyńczycy chronili się przed palącym słońcem
Za nimi najgorętszy w historii dzień wiosny. Prawie 35 stopni
METEO
Holland o referendum: "krakowska hucpa"? "Prawie się nabrałem"
FAŁSZReferendum w Krakowie. Agnieszka Holland "nie może uwierzyć w to, co się stało”?
Michał Istel
Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę w Straszynie
Otworzył drzwi auta i zaatakował kobietę. Mężczyzna z nagrania zgłosił się na policję
TVN24
dublin lotnisko - Colinmthompson shutterstock_2671420619
Irlandia wydaliła 22 Polaków. "Muszą zostać wyciągnięte konsekwencje"
TVN24
pap_20240714_2YS
Metallica "zatrzęsła ziemią". Dosłownie
TVN24
Karol Nawrocki
"Akcja, która miała wywołać chaos". Kto może stać za fałszywymi zgłoszeniami?
Kropka nad i
Tomasz Sakiewicz
Decyzja o karze dla Sakiewicza
TVN24
schmittenhohe
Zderzenie paralotni z samolotem nad Alpami
TVN24
Protest pracowników Dino
Pracownicy Dino zaczynają protest. "Wyciskanie pracowników do sucha za biedną pensję"
BIZNES
Donald Trump junior i Bettina Anderson
Miał jej się marzyć ślub w Białym Domu. Wyszło inaczej
TVN24
Przejaśnienia, burza, chmury
Szykuje się duża zmiana w pogodzie
METEO
imageTitle
Ten klub już się nie kryje. "Chcemy Lewandowskiego"
EUROSPORT
Kleszcz (zdjęcie poglądowe)
Proste narzędzie do walki z kleszczami
METEO
Dramatyczna akcja ratunkowa w Beeville
Uratowali niemowlę z tonącego pojazdu. Nagranie
METEO
Zatrzymana osoba w związku ze sprawą kradzieży rozbójniczych
Ukradli kierowcy telefon. Uciekając, prysnęli go gazem
Mokotów
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Dziesięć powodów porażki Miszalskiego. Dlaczego prezydent z KO przegrał referendum
Piotr Kozanecki, Bartłomiej Plewnia
Zderzenie na trasie S8
Samochód z matką i dwojgiem dzieci zepchnięty na bariery
Okolice
Wypadek pod Węgrowem
Jeden bez dachu, drugi na dachu. Policja zatrzymała dwie osoby
Protest pielęgniarek przed kancelarią premiera
Brakuje młodych pielęgniarek. "System opiera się na tych, które mogłyby już odejść z zawodu"
Anna Bielecka
shutterstock_1806988159_1
Są w codziennym jedzeniu. Powiązano je z 29-procentowym wzrostem ryzyka nadciśnienia
TVN24
imageTitle
Rodzina podała przyczynę śmierci nieodżałowanego kierowcy
EUROSPORT
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Walka o prysznic pod Warszawą. Infrastruktura nie nadąża za nowymi blokami
Katarzyna Kędra
25 1925 fpf gosc-0021
Po referendum w Krakowie "trzeba wyciągnąć wnioski ogólnokrajowe"
TVN24
Karol Nawrocki
Fałszywe zgłoszenie do mieszkania matki prezydenta. Ruch prokuratury
TVN24
Utrudnienia po dwóch kolizjach na S2
Trzy kolizje, siedem pojazdów, 10 kilometrów korka
Wilanów
Karol Nawrocki
"Wówczas mógłby pan mówić o kompromitacji". Rzeczniczka MSWiA odpowiada szefowi BBN
TVN24
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki