Pomieszczą prawie 600 pasażerów i pojadą do 160 kilometrów na godzinę
Koleje Mazowieckie przypomniały, że na zakup 14 pociągów spółka otrzymała dofinansowanie z KPO. Całkowita wartość tego projektu wynosi ponad 607 milionów złotych, natomiast wartość wydatków kwalifikowanych to 490 milionów złotych, z czego dofinansowanie z KPO pokrywa 84 procent tej kwoty.
Umowy dotyczące zakupu nowych pociągów zostały zawarte w połowie 2024 roku, a do tej pory Koleje Mazowieckie odebrały łącznie 23 elektryczne zespoły trakcyjne. Wszystkie 75 składów ma trafić do przewoźnika do końca trzeciego kwartału 2027 roku.
Jak przekazał przewoźnik, nowe pociągi sukcesywnie pojawiają się na kolejowych szlakach - pojazdy przeznaczone są do obsługi tras z Warszawy do Dęblina, Pilawy, Żyrardowa oraz Skierniewic.
Pięcioczłonowe pociągi Flirt w barwach Kolei Mazowieckich są niskopodłogowe, wyposażone m.in. w klimatyzację, monitoring, nowoczesny system informacji pasażerskiej, bezprzewodowy internet oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa, w tym defibrylatory i interkomy alarmowe.
Pojazdy pomieszczą 582 pasażerów, w tym ponad 261 na miejscach siedzących i będą poruszać się z prędkością do 160 kilometrów na godzinę.