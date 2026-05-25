Komunikacja Pomieszczą prawie 600 pasażerów i pojadą do 160 kilometrów na godzinę

15.01.2024 | Powrót pociągów na trasę Ostrołęka - Chorzele

Koleje Mazowieckie przypomniały, że na zakup 14 pociągów spółka otrzymała dofinansowanie z KPO. Całkowita wartość tego projektu wynosi ponad 607 milionów złotych, natomiast wartość wydatków kwalifikowanych to 490 milionów złotych, z czego dofinansowanie z KPO pokrywa 84 procent tej kwoty.

Umowy dotyczące zakupu nowych pociągów zostały zawarte w połowie 2024 roku, a do tej pory Koleje Mazowieckie odebrały łącznie 23 elektryczne zespoły trakcyjne. Wszystkie 75 składów ma trafić do przewoźnika do końca trzeciego kwartału 2027 roku.

Pociąg zakupiony za pieniądze z KPO Źródło zdjęcia: Koleje Mazowieckie/Facebook

Jak przekazał przewoźnik, nowe pociągi sukcesywnie pojawiają się na kolejowych szlakach - pojazdy przeznaczone są do obsługi tras z Warszawy do Dęblina, Pilawy, Żyrardowa oraz Skierniewic.

Pięcioczłonowe pociągi Flirt w barwach Kolei Mazowieckich są niskopodłogowe, wyposażone m.in. w klimatyzację, monitoring, nowoczesny system informacji pasażerskiej, bezprzewodowy internet oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa, w tym defibrylatory i interkomy alarmowe.

Pojazdy pomieszczą 582 pasażerów, w tym ponad 261 na miejscach siedzących i będą poruszać się z prędkością do 160 kilometrów na godzinę.