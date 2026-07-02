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Komunikacja

Na dachu i pomiędzy wagonami. "Bezpośrednie zagrożenie życia"

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Wypadek na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl
Trainsurfing to skrajnie niebezpieczne podróżowanie na zewnętrznych elementach pociągów - w tym na dachu, czy pomiędzy wagonami. Każda próba takiej "podróży" to bezpośrednie zagrożenie życia, mogąca się skończyć upadkiem lub porażeniem prądem - podkreślają kolejarze i przypominają, że były już śmiertelne wypadki.

Polskie Linie Kolejowe przestrzegają przed niebezpiecznym trendem. "Szczególny niepokój budzi trainsurfing – zjawisko znane dotąd głównie z mediów społecznościowych i zagranicznych doniesień, które coraz częściej pojawia się również w Polsce" - podkreślono w komunikacie.

Trainsurfing polega na wskakiwaniu na dachy wagonów, chwytaniu się zewnętrznych elementów pociągów czy podróżowaniu pomiędzy wagonami. Jak przestrzegają kolejarze zachowania te mogą zakończyć się porażeniem prądem, upadkiem pod koła pociągu i śmiercią.

Śmiertelnie niebezpieczne

Zjawisko odnotowano głównie w aglomeracji śląskiej, a także w rejonie Warszawy. "Mówimy już o kilkunastu takich zdarzeniach" - zaznaczono w komunikacie PLK i dodano, że od zeszłego roku sześć takich przypadków odnotowano w województwach śląskim i mazowieckim. "W maju w wyniku takiej 'zabawy' zginęło dwoje 17-latków" - podkreślili kolejarze.

Kolejarze przestrzegają przed trainsurfingiem
Kolejarze przestrzegają przed trainsurfingiem
Źródło zdjęcia: Polskie Linie Kolejowe

Powołali się także na ekspertów, którzy podkreślają, że każda próba takiej "podróży" to bezpośrednie zagrożenie życia. "Osoba znajdująca się poza wagonem może w każdej chwili stracić równowagę i spaść pod jadący pociąg lub na tory. W wielu przypadkach zdarzenia te kończą się tragicznie" - przypomniały Polskie Linie Kolejowe.

Przy takich "zabawach" drugim, równie poważnym zagrożeniem jest porażenie prądem. W sieci trakcyjnej płynie prąd o stałym napięciu 3000 woltów. "Co bardzo istotne – nie trzeba dotykać przewodów, aby doszło do porażenia. Samo przebywanie w ich pobliżu może doprowadzić do ciężkich obrażeń, a nawet śmierci" - wyjaśnili kolejarze.

"Krótkotrwała popularność nie jest warta utraty życia"

Kolejarze zwracają również uwagę, że zagrożeniem są nie tylko skrajne zachowania, takie jak trainsurfing. Niebezpieczne mogą być także pozornie niewinne zabawy: układanie przedmiotów na torach, chodzenie po torowisku czy przebywanie zbyt blisko przejeżdżających pociągów. "Pociąg najeżdżający na przeszkodę, np. kamień, jest w stanie rozrzucić jej fragmenty z dużą siłą, stwarzając poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osób znajdujących się w pobliżu" - wyjaśnili.

Kolejarze przestrzegają przed trainsurfingiem
Kolejarze przestrzegają przed trainsurfingiem
Źródło zdjęcia: Polskie Linie Kolejowe

Polskie Linie Kolejowe zaapelowały do rodziców i opiekunów o rozmowę z dziećmi i nastolatkami, większą czujność oraz reagowanie na wszelkie ryzykowne zachowania w pobliżu infrastruktury kolejowej. "Krótkotrwała popularność w internecie nie jest warta ryzyka utraty życia" - podkreślili kolejarze.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Pociągi w WarszawiepociągibezpieczeństwoBezpieczeństwo w internecie
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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