Lotnisko Chopina: ponad 900 pasażerów przylatuje z Włoch każdego dnia

Po wykluczeniu ryzyka zarażenia koronawirusem pasażer może kontynuować podróż lub wrócić do domu. W razie podejrzenia, że osoba jest zarażona, służby lotniskowe wspólnie z Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną podejmują decyzję o skierowaniu danej osoby na kwarantannę.

A co z pozostałymi pasażerami samolotu? Rzecznik wytłumaczył, że wszyscy wypełniają karty lokalizacyjne i na ich podstawie, w razie konieczności, możliwy jest kontakt służb medycznych.

Wyniki prowadzonej we wtorek procedury jeszcze nie są znane.

Zawieszone loty

LOT w związku z zagrożeniem zawiesił połączenia z Chinami. Do warszawskiego portu z Chin mogą przylatywać jedynie samoloty przewoźnika Air China. Do końca marca zaplanowanych jest kilka przylotów, ale przewoźnik część połączeń odwołuje ze względu na brak zainteresowania. Według danych przekazanych przez Rudzkiego odwołany został przylot poniedziałkowy i ten planowany na środę.

Linie lotnicze PLL LOT, Wizz Air i Ryanair poinformowały we wtorek, że do Włoch latają zgodnie z rozkładem. Zaznaczono, że monitorują sytuację związaną z epidemią koronawirusa i stosują się do zalecanych procedur.