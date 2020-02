"Przeanalizowaliśmy pierwszy dzień wprowadzenia kontroli dla osób przylatujących z krajów dużego ryzyka"

Nie stwierdzono żadnego przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem - powiedział we wtorek wiceminister infrastruktury Marcin Horała na konferencji po spotkaniu Zespołu Ochrony Lotniska Chopina. Jak dodał, specjalne procedury wprowadzone na lotniskach w związku z koronawirusem przebiegają sprawnie.

Po wykluczeniu ryzyka zarażenia koronawirusem pasażer może kontynuować podróż lub wrócić do domu. W razie podejrzenia, że osoba jest zarażona, służby lotniskowe wspólnie z Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną podejmują decyzję o skierowaniu danej osoby na kwarantannę.

A co z pozostałymi pasażerami samolotu? Rzecznik wytłumaczył, że wszyscy wypełniają karty lokalizacyjne i na ich podstawie, w razie konieczności, możliwy jest kontakt służb medycznych.

Siedmiu pasażerów z podwyższoną temperaturą

- Wymieniliśmy się doświadczeniami, przeanalizowaliśmy pierwszy dzień wprowadzenia procedury poszerzonych kontroli dla osób, które przylatują z krajów określanych jako kraje dużego ryzyka. Przede wszystkim chodzi tu o Włochy, z których jest najwięcej połączeń. Nie stwierdzono żadnego przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem - przekazał we wtorek po godzinie 19 wiceminister infrastruktury Marcin Horała na konferencji po spotkaniu Zespołu Ochrony Lotniska Chopina.

Jak dodał, we wtorek przyleciało do Polski w sumie około 20 samolotów z Włoch, czyli było około dwóch tysięcy pasażerów do sprawdzenia. - Wszystkie procedury przebiegają sprawnie - zaznaczył Horała.