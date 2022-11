Przyspieszenie na linii Warszawa - Radom. Od marca pociągi pojadą 120 km/h

czytaj dalej

- Około 20 osób z grupy Obywatele RP jest przetrzymywanych w policyjnym kordonie przy ulicy Smolnej - przekazał przed 21 ruch w wiadomości na Kontakt 24. Sytuacja miała trwać od godziny 15, od kiedy to mieli stać na zimnie. Komenda Stołeczna Policji potwierdza, że osoby te znalazły się "w strefie działań policji" i odmówiły wylegitymowania się, co jest podstawą do ich zatrzymania.