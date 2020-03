Kolejne zmiany w rozkładach. "W piątek na porannej zmianie nie stawiło się 80 kierowców i 15 motorniczych"

Wcześniejsze godziny szczytu

Autobusy 105, 509, 520, 523, 709 swoje godziny szczytu rozpoczynają już około godziny 5.00 – 5.30. Poza tym na trasę linii 190 między Centrum Handlowym Marki a metrem Ratusz Arsenał wyjeżdżają dodatkowe autobusy, dzięki czemu podjeżdżają na przystanki co 5 minut zamiast co 7,5 minuty. Na pozostałym odcinku trasy, najmniej wykorzystywanym przez pasażerów, częstotliwość wynosi 10 minut.

Dla linii 520 i 523 wcześniej, bo około godziny 17.00, rozpocznie się wygaszanie szczytu popołudniowego. Z kolei autobusy linii 105 w godzinach szczytu jeżdżą co 5 minut. Pojazdy linii 112 i 192 poza godzinami szczytu podjadą na przystanki co 15 minut, a 523 w szczycie popołudniowym co 7,5 minuty.