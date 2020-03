Bilet długookresowy można zawiesić. Kolejowy można oddać

Ponowne zakodowanie biletu

Jak wyjaśnił rzecznik zarządu Tomasz Kunert, "odwieszenie" biletu wymaga zmiany zapisu na Warszawskiej Karcie Miejskiej, co można zrobić tylko w POP-ie. - Ta wizyta w POP-ie jest konieczna ze względu na ograniczenia techniczne systemu. Nie możemy przekodować biletu na inny termin elektronicznie, trzeba przyjść do punktu z kartą, żeby to zmienić. Można to zrobić w dowolnym momencie, nawet za kilka miesięcy - zaznaczył.