Pasażerowie skarżą się na tłok, urzędnicy zapowiadają korekty rozkładu jazdy

Mieszkańcy stolicy publikują w mediach społecznościowych zdjęcia autobusów i przystanków, na których gromadzą się pasażerowie. Jak zaznaczają, to efekt wprowadzenia przez miasto sobotniego rozkładu jazdy w komunikacji miejskiej.

Z ich relacji na Facebooku wynika, że trudne warunki mieli w poniedziałek rano pasażerowie podróżujący linią 160 do Dworca Centralnego oraz 512. Zastrzeżenia mają również do 112, 136, 182 czy 186. Jeden z czytelników przesłał nam zdjęcia zatłoczonego przystanku przy Dworcu Wileńskim.

Monitorują, ile pasażerów jeździ komunikacją

O sytuację zapytaliśmy rzeczniczkę ratusza Karolinę Gałecką. Przypomina to, na co w ubiegłym tygodniu zwrócił uwagę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski – po ogłoszeniu zagrożenia epidemicznego obłożenie w komunikacji miejskiej zmniejszyło się do około 30 procent.